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Призвали к сохранению санкций против России: в Сенате США одобрена к принятию резолюция по Украине
В Сенате США утверждена к одобрению резолюция, посвященная 5-й годовщине Революции Достоинства, которая чтит память Небесной Сотни и осуждает продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины. Об этом сообщили в Посольстве Украине США.
На странице ведомства в Facebook отмечается, что Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал резолюцию к принятию полным составом верхней палаты Конгресса. Соавторами резолюции являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.
В документе, в частности, приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины.
Также отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права.
Кроме того, в резолюции содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС и осуждаются продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается Декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым;
Также в документе подчеркивается, что газопровод «Северный поток — 2» представляет значительную угрозу безопасности Европы, направленный на подрыв экономической стабильности Украины и усилению ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями США поблагодарил президента Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время. Также он призвал Вашингтон усилить санкции против России.
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