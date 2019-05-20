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Зеленский призвал США усилить санкции против России (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями США поблагодарил президента Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время. Также он призвал Вашингтон усилить санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба президента.
С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.
«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — заявил Зеленский.
Президент Украины заверил представителей США в том, что Украина будет продолжать курс реформ.
«У нас есть очень хороший пример — это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности», — заявил он.
Также президент Украины Зеленский провел встречу с представителями других стран. Так, он принял у себя президента Венгрии Яноша Адера, президента Литвы Далю Грибаускайте, президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Грузии Саломе Зурабишвили. Кроме того, глава государства обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.
Как писали «ФАКТЫ», 20 мая президент Украины Владимир Зеленский принес присягу и официально вступил в должность во время торжественного заседания Верховной Рады. Во время своей первой речи на посту президента Зеленский заявил о роспуске парламента.
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