Зеленский призвал США усилить санкции против России (фото)

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями США поблагодарил президента Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время. Также он призвал Вашингтон усилить санкции против России. Об этом сообщает пресс-служба президента.

С американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

«США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — заявил Зеленский.

Президент Украины заверил представителей США в том, что Украина будет продолжать курс реформ.

«У нас есть очень хороший пример — это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной в сфере ценностей и прозрачности», — заявил он.

Также президент Украины Зеленский провел встречу с представителями других стран. Так, он принял у себя президента Венгрии Яноша Адера, президента Литвы Далю Грибаускайте, президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Грузии Саломе Зурабишвили. Кроме того, глава государства обсудил сотрудничество между Украиной и ЕС с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

Как писали «ФАКТЫ», 20 мая президент Украины Владимир Зеленский принес присягу и официально вступил в должность во время торжественного заседания Верховной Рады. Во время своей первой речи на посту президента Зеленский заявил о роспуске парламента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter