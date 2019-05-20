23 мая 2019

Помните старый прекрасный фильм ''Приключения Буратино''? Со множеством удивительных персонажей, блестяще сыгранных легендарными советскими актёрами? Все эти Дуремары, Карабасы-Барабасы, Мальвины и папы Карло с детства настолько запомнились многим из нас, что, пожалуй, большого труда не составит вспомнить едва ли не каждую фразу, прозвучавшую в той давно минувшей сказке.

Но сегодня речь пойдёт не о них. Речь пойдёт о черепахе Тортилле, в роли которой снялась неподражаемая Рина Зелёная. Та самая Рина Зелёная, которая в каждом фильме с её участием умудрялась придумывать фразочки, отсутствовавшие в сценариях, но при этом становившиеся потом крылатыми и цитируемыми буквально всеми. ''Муля, не нервируй меня!'' Или: ''Такие губы сейчас не носят!'' Или: ''С места не сойду, пока не умру. А умру я нескоро…''

В сказке о золотом ключике черепаха Тортилла пела. И пела, следует признать, замечательно. ''Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была, как Буратино, я когда-то молода…'' В момент съёмок фильма Рине Зелёной было 72 года. И она уже чувствовала себя уставшей от жизни. И потому печальной и загадочной. Ну, совсем как её героиня черепаха Тортилла.

Сегодня в международном календаре отмечается Всемирный день черепахи. И мне, глядя на красивую фарфоровую композицию, представленную вашему вниманию, почему-то вспомнилась и черепаха Тортилла, и Рина Зелёная, её сыгравшая, и интересные факты, которыми решил поделиться с вами в связи с этой необычной датой. Кстати, живут черепахи не так долго, как об этом принято говорить. Средняя продолжительность их жизни составляет около 100 лет. Хотя истории известны случаи, когда черепахи доживали и до 188 лет (была такая долгожительница по имени Туи Молина). Вес самых крупных черепах порой достигает 900 килограммов, а длина тела может доходить до 2,5 метров. Панцирь у некоторых видов черепах бывает настолько прочным, что может выдерживать тяжести, в 200 с лишним раз (!) превышающие вес самой черепахи.

Должен заметить, что о черепахах ходит такое количество анекдотов, что по этому показателю они вполне могут конкурировать с лидерами этого жанра народного творчества. Дабы хоть немного поднять вам настроение в начале рабочего дня, попробую вспомнить хотя бы несколько из них.

Вот уже седьмой день подряд чем-то очень огорчённая черепаха заходила в соседний бар, заказывала стакан воды и, рассчитавшись, уползала восвояси. Наконец-то, бармен не выдержал и поинтересовался у неё:

- Чем ты так опечалена? И зачем тебе нужен очередной стакан воды?

- Ой, и не спрашивай! Я так спешу, так спешу… У меня уже неделю дом горит!

Ну, и ещё один анекдот, который многим, наверное, известен тем, что его приводят в виде светлого образа настоящей женской дружбы. Это когда плывёт по пруду черепаха, на панцире которой пригрелась змея. ''Сброшу — укусит'', — думает черепаха. ''Укушу — сбросит'', — думает змея…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И черепашьего долголетия. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…