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«Добрый мальчик»: в РФ школьник угостил 13 друзей конфетами с крысиным ядом

В рабочем поселке Чаны Новосибирской области (Российская Федерация) 13 второклассников, обучающихся в местной средней школе, были госпитализированы из-за отравления крысиным ядом. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона пишет «Газета.ру».

«Предварительно установлено, что 20 мая в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом: отравление ядовитым веществом (крысиный яд). Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе», — сказано в сообщении надзорного органа.

Первым на подозрительное поведение детей обратил внимание учитель — школьники стали по очереди отпрашиваться попить воды, затем некоторых стало рвать.

Первое подозрение упало на школьную столовую, однако позже выяснилось, что дело не в ней.

Как удалось установить родителям школьников, их дети отравились «Гремучей смесью» — это средство находится в свободной продаже во всех аптеках города. По версии следствия, распознать неладное дети не смогли из-за приятного запаха, напоминающего барбарисовые конфеты.

«С запахом барбарисовых конфет вот это средство. Пахнет вкусно, это действительно так», — рассказал «Новосибирск онлайн» замглавы администрации Чановского района Валерий Говорунов.

С семьей ребенка уже провели профилактическую беседу представители министерства труда и соцразвития Новосибирской области. Как уточнили в ведомстве, их попросили усилить контроль за досугом несовершеннолетнего.

В связи с ЧП прокурор Чановского района проводит проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям органов системы профилактики. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

На текущий момент состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное. К счастью, наступления тяжелых последствий удалось избежать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в китайском городе Лоян учитель заставил школьников выпить чай из сигарет в качестве наказания за курение, в результате дети оказались в госпитале из-за отравления никотином.

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