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«Добрый мальчик»: в РФ школьник угостил 13 друзей конфетами с крысиным ядом
В рабочем поселке Чаны Новосибирской области (Российская Федерация) 13 второклассников, обучающихся в местной средней школе, были госпитализированы из-за отравления крысиным ядом. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона пишет «Газета.ру».
«Предварительно установлено, что 20 мая в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом: отравление ядовитым веществом (крысиный яд). Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе», — сказано в сообщении надзорного органа.
Первым на подозрительное поведение детей обратил внимание учитель — школьники стали по очереди отпрашиваться попить воды, затем некоторых стало рвать.
Первое подозрение упало на школьную столовую, однако позже выяснилось, что дело не в ней.
Как удалось установить родителям школьников, их дети отравились «Гремучей смесью» — это средство находится в свободной продаже во всех аптеках города. По версии следствия, распознать неладное дети не смогли из-за приятного запаха, напоминающего барбарисовые конфеты.
«С запахом барбарисовых конфет вот это средство. Пахнет вкусно, это действительно так», — рассказал «Новосибирск онлайн» замглавы администрации Чановского района Валерий Говорунов.
С семьей ребенка уже провели профилактическую беседу представители министерства труда и соцразвития Новосибирской области. Как уточнили в ведомстве, их попросили усилить контроль за досугом несовершеннолетнего.
В связи с ЧП прокурор Чановского района проводит проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям органов системы профилактики. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
На текущий момент состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное. К счастью, наступления тяжелых последствий удалось избежать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в китайском городе Лоян учитель заставил школьников выпить чай из сигарет в качестве наказания за курение, в результате дети оказались в госпитале из-за отравления никотином.
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