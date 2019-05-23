Возникли вопросы: в США отреагировали на назначение Богдана главой Администрации Зеленского

Политика

В США подтвердили, что действительно у них есть «некоторые вопросы» к назначению адвоката Андрея Богдана главой Администрации президента. Об этом рассказал экс-посол США в Украине Джон Хербст.

Бывший американский посол дал понять, что Штаты следят за первыми шагами команды президента.

«Назначение Андрея Богдана вызвало некоторые вопросы. Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды», — отметил Хербст в комментарии «Укринформу».

Напомним, представители США после инаугурации Зеленского заявили, что готовы к совместной работе с новым президентом. В то же время звучало и пожелание к новому главе Украинского государства очистить команду от «прилипал из прошлого и криминальных олигархов».

Назначение Богдана было неоднозначно воспринято в Украине. В Минюсте считают, что Богдан как бывший чиновник в правительстве Азарова не имел права занимать публичные должности до 2024 года, то есть при назначении был нарушен закон о люстрации.

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