США против Ирана: Пентагон намерен отправить в Персидский залив 10 тысяч солдат

Мир

В четверг, 23 мая, Министерство обороны США представит Белому дому план отправки на Ближний Восток дополнительного американского контингента. Об этом сообщают одновременно несколько ведущих информационных агентств — Reuters, AP, CNN. При этом они ссылаются на свои источники в Пентагоне. Официально данная информация пока не комментируется. Речь идет о 10 тысячах американских военнослужащих. Так Пентагон намерен отреагировать на угрозу со стороны Ирана.

Напомним, в мае США направили на Ближний Восток авианосную ударную группировку во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков, а также десантно-вертолетный корабль «Арлингтон» и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул тогда, что США «не стремятся к войне с иранским режимом», однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана.

В воскресенье, 12 мая, в Оманском заливе произошел инцидент с четырьмя танкерами. В территориальных водах ОАЭ неизвестные напали на два саудовских нефтяных судна, танкер из ОАЭ и танкер из Норвегии. Военные эксперты, проводившие расследование, обнаружили по большой пробоине в корпусе каждого из танкеров.

Несмотря на отсутствие каких-либо прямых свидетельств причастности Ирана к диверсии, США обвинили эту страну в инциденте. Тегеран отверг эти обвинения и предупредил, что готов к любым ударам со стороны США. 19 мая Дональд Трамп заявил, что может уничтожить Иран. «Если Иран хочет воевать, то это будет его официальным концом. Никогда впредь не угрожайте Соединенным Штатам!» — написал он в Twitter.

Спустя два дня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан слегка понизил градус. Он заверил, что США не собираются воевать с Ираном. «Президент говорит о защите наших интересов на Ближнем Востоке и проведении миссий», — подчеркнул Шэнахан. В тот же день сам Трамп объявил, что готов вести переговоры с Тегераном, но «если они позвонят». Тем самым он дал понять, что инициатива должна исходить от иранских властей. Однако в их глазах это заявление выглядит так, что Трамп принуждает их выступить в роли просителей.

«Иран никогда не ведет переговоры по принуждению. Нельзя угрожать иранцам и ожидать, что они пойдут на сотрудничество», — заявил в ответ глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскому телеканалу CNN.

Теперь Пентагон хочет просить Белый дом об отправке на Ближний Восток не только военнослужащих, но также дополнительных боевых кораблей и комплексов Patriot.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США в прошлом году вышли в одностороннем порядке. Трамп ввел против Ирана новые санкции и требует, чтобы его поддержали союзники США по НАТО. Тегеран отвел пяти участникам группы «пять плюс один» 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций Соединенных Штатов. Евросоюз, а также Франция, ФРГ и Великобритания отвергли этот ультиматум.

Ситуация сегодня на Ближнем Востоке накалена до предела. Тегеран угрожает в ответ на американские санкции перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с океаном. Через этот пролив перевозится пятая часть всей потребляемой в мире нефти.

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