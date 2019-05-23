Дикий страх перед Майклом Джексоном: девушка лечится от необычной фобии (фото, видео)

Мир

23-летняя жительница Великобритании Поппи Джонсон вынуждена была обратиться за помощью к гипнотерапевтам в попытке излечиться от необычной фобии. Девушка с пятилетнего возраста испытывает дикий, иррациональный страх перед Майклом Джексоном. И то, что певец умер в 2009 году, ничего не изменило.

Фобия Поппи началась после того, как она ребенком впервые увидела вдохновленный фильмами ужасов видеоклип 1983-го года к песне Джексона «Триллер». Видео напугало девочку — особенно, тот момент, когда лицо поп-звезды превращается в морду волка-оборотня. С тех пор каждый раз, когда она слышит голос Джексона или видит его фотографию у нее начинается приступ паники. Джонсон трясет, ее ладони покрываются потом, она начинает задыхаться.

Родители Поппи были фанатами Джексона. У них дома висели постеры с его изображением и были даже чашки с его портретами. «Я никогда не говорила им о своей фобии. Поэтому они не сознавали, какой эффект это на меня оказывает», — рассказывает Джонсон.

«Я живу в постоянном страхе увидеть его, услышать его или же ожидаю, что кто-то упомянет его имя. Просто не могу этого вынести… Об этом я почти никогда не говорю и не рассказываю многим людям. Я беспокоюсь, что они решат, что я глупая и не поймут, как возможно вообще испытывать фобию Майкла Джексона», — приводит слова барменши из Лондона издание The Mirror.

В последнее время Поппи приходилось особенно тяжело. Интерес к персоне короля поп-музыки вспыхнул с новой силой после выхода документального фильма «Покидая „Неверленд“», создатели которого обвинили певца в педофилии. Новости о Джексоне и его фотографии заполнили СМИ и соцсети. Джонсон даже перестала пользоваться интернетом из боязни наткнуться на информацию о Майкле. В конце концов девушка решила просить о помощи специалистов. Она говорит, что после четырех сеансов гипнотерапии ей стало немного легче. И решила рассказать о своей истории, чтобы помочь другим людям с подобными проблемами.

Поппи

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