Спорт

32 или 48: ФИФА приняла важное решение по числу команд на ЧМ-2022 в Катаре



Состав участников чемпионата мира по футболу 2022 года не будет расширен с 32 до 48 команд и останется прежним, информирует официальный сайт ФИФА. «Регламент турнира будет неизменным», — говорится в сообщении организации.

Международная федерация футбола пришла к выводу, что не успевает подготовить страну к проведению большего количества поединков. Также ФИФА отказалась от идеи провести несколько игр ЧМ-2020, который пройдет в семи городах с 21 ноября по 18 декабря (впервые — зимой!), за пределами Катара. Главными кандидатами были соседние Кувейт и Оман.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что существует возможность увеличения числа участников на чемпионате мира в Катаре, а также заявил, что часть игр может пройти на территории соседних стран. При этом босс мирового футбола отметил, что нововведение точно вступит в силу в 2026 году.

Напомним, что в нынешнем формате, который подразумевает участие 32 сборных, чемпионат мира проводится с 1998 года.

К слову, в Катаре во время возведения стадионов погибло уже более 1200 человек, при этом информацию об умерших разглашают только Индия и Непал, откуда едет дешевая рабочая сила. Главная причина — низкий уровень мер безопасности и некачественное оборудование. Работники срываются со строительных платформ или получают арматурой по голове.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по утверждению СМИ, Катар купил проведение чемпионата мира по футболу.

Фото Getty Images



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