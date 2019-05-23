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Новый клип Мадонны Crave: смотреть онлайн
В четверг, 23 мая, в интернете стал доступен новый клип королевы поп-музыки Мадонны. Он снят на песню Crave из ее нового альбома Madame X, который выйдет 14 июня. Соавтором композиции стал 23-летний американский рэпер Суэй Ли. Он снялся в клипе вместе с 60-летней певицей. Режиссером выступил Nuno Xico.
Подробно о своем новом альбоме Мадонна рассказала в большом интервью, которое «ФАКТЫ» опубликовали 18 мая.
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Это уже четвертая песня, вошедшая в Madame X, которую знаменитая певица представила публике до официального выхода нового альбома. До этого вышел видеоклип на композицию Medellin, записанную в соавторстве с Maluma. Затем прозвучала песня I Rise. А в Тель-Авиве во время гранд-финала конкурса «Евровидение-2019» Мадонна исполнила Future в дуэте с Quavo. Это выступление вызвало неоднозначную реакцию у любителей музыки.
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