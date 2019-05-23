Тереза Мэй уйдет в отставку 24 мая — The Times

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В четверг, 23 мая, первые полосы всех британских газет оказались посвящены премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. СМИ считают часы до неминуемой отставки главы правительства. Журналисты не понимают, почему Мэй до сих пор этого не сделала. Во вторник, 21 мая, премьер-министр в отчаянной попытке все же провести через Палату общин (нижняя палата британского парламента) соглашение с Брюсселем об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза пообещала депутатам возможность проголосовать за проведение нового референдума по Brexit.

Это было воспринято многими членами Консервативной партии как предательство. Вечером 22 мая член правительства, лидер большинства в Палате общин Андреа Ледсом подала в отставку. Она не скрывала, что на такой шаг ее подтолкнуло заявление Мэй.

«С огромным сожалением и тяжелым сердцем я решила выйти из состава правительства», — написала Ледсом у себя в Twitter. Она подчеркнула, что больше не верит в способность Мэй и нынешнего правительства довести Brexit до конца.

Отставка Ледсом, которая в 2016 году сама претендовала на пост премьер-министра после того, как ушел в отставку Дэвид Камерон, недовольный результатами референдума по Brexit, стала 36-й по счету в правительстве Терезы Мэй. Из них 22 члена кабинета ушли именно из-за разногласий относительно выхода Британии из ЕС. Вечером 1 мая был отправлен в отставку министр обороны Гэвин Уильямсон.

Газета The Daily Telegraph пишет 23 мая: «Мэй хочет, чтобы Палата общин в четвертый раз проголосовали за ее соглашение с ЕС по Brexit, хотя депутаты уже отвергли его три раза! О чем она вообще думает? Всем ясно, что все кончено. Но Мэй по-прежнему держится за свое место. Почему? Чего она хочет добиться? У нее больше нет политической репутации, которую можно было бы спасти…»

Издание напоминает, что еще недавно Тереза Мэй клялась, что британцы не будут голосовать на выборах в Европарламент. И вот это произойдет 26 мая несмотря на обещания премьера-министра. При этом консерваторы, как показывают опросы общественного мнения, потеряют практически все свои места в Европарламенте. Их займут сторонники Brexit, которых представляет одиозный политик Найджел Фараж.

Но и это не самое главное. Речь идет не о персональном поражении Мэй, которая оказалась худшим британским премьером за последние 100 лет, и даже не кризисе внутри Консервативной партии. На карту поставлено будущее Великобритании. Ни британцы, ни европейцы, ни весь мир до сих пор не знают, состоится Brexit или нет. От этого зависит решение жизненно важных вопросов для всех подданных Ее Величества, для всех жителей стран ЕС, для жителей тех стран, которые хотят стать членами Евросоюза. А это означает, что Мэй либо сама должна освободить кресло премьера, либо соратники по партии обязаны сместить ее с этого поста.

Последний день Терезы Мэй на Даунинг-стрит?

Уважаемая британская газета The Times опубликовала более конкретную информацию. Издание утверждает, что Тереза Мэй, которая раньше говорила, что останется на посту премьер-министра до осени, когда должен пройти очередной съезд консерваторов, объявит о своей отставке 24 мая! «Она полагала, что должна сделать последний шаг, но, если это невозможно, значит, она сходит с дороги», — заявил один из источников газеты в окружении Мэй.

Напомним, Brexit должен был состояться 29 марта 2019 года. Однако британский парламент трижды отклонял договор, согласованный правительством Терезы Мэй и руководством ЕС. В нем были указаны условия выхода Британии из состава Евросоюза. Чтобы избежать неконтролируемого Brexit, Брюссель дважды давал отсрочку Лондону. На данный момент датой Brexit определено 31 октября 2019 года.

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