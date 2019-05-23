Дочь Ленни Кравица, звезда фильма «Люди Икс: Первый класс» тайно вышла замуж (фото)

Шоу-бизнес

Дочь знаменитого американского музыканта Ленни Кравица (его прадед со стороны отца родился в Киеве) тайно вышла замуж. 30-летняя актриса, модель и певица Зои Кравиц, известная по сериалу «Большая маленькая ложь», а также фильмам «Люди Икс: Первый класс», «Дивергент» и «Фантастические твари: Преступления Гриндевальда», сыграла скромную свадьбу с 31-летним актером Карлом Глусманом. Об этом сообщает издание US Weekly. В июне пара намерена устроить пышную традиционную церемонию во Франции.

Зои и Карл

Карл и Зои начали встречаться в 2016 году — после того, как их познакомили в баре общие друзья. Зои говорит, что Карл любит ее такой, какой она есть — в самых странных ее проявлениях. С ним она может быть сама собой. В октябре 2018 года Кравиц, которая не любит афишировать свою личную жизнь, призналась, что они с Глусманом помолвлены. Она рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение без всякой помпы. Изначально он собирался сделать это красиво — в Париже. Но из-за загруженности по работе ему пришлось попросить ее руки и сердца у них в гостиной. «Это произошло дома, мы были одеты в тренировочные брюки», — рассказала она.

Мать Зои — актриса и модель Лизы Боне («Сердце ангела», «Враг государства»). Лиза была замужем за Кравицем в период с 1987 по 1993 год. В ноябре 2017 года Боне вышла замуж за Джейсона Момоа — звезду сериала «Игра престолов» и фильма «Аквамен», который моложе нее на 12 лет. У супругов двое детей — 11-летняя дочь Лола и десятилетний сын Накоа-Вулф, которые, соответственно, приходятся Лизе единоутробными сестрой и братом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Ленни Кравица появилась на вечеринке после «Оскара» в прозрачном бюстгальтере.

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