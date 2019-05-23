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Политика

«У них есть гордость!»: Савченко сделала скандальное заявление о боевиках на Донбассе

12:10 23 мая 2019 425
савченко
Инф. «ФАКТОВ»

Скандальный народный депутат Надежда Савченко в телеэфире рассыпалась в комплиментах террористам «ДНР» и «ЛНР». Якобы у тех «есть своя гордость».

«Они хоть и являются коллаборантами и взяли в руки оружие и воюют против украинского государства и украинской власти, но у них есть гордость. Они идут на риск», — заявила Савченко в эфире ZIK.

«Я их понимаю как воинов… Пусть их вера ошибочна, но они верят. Мы должны разобраться, почему они стали коллаборантами. Почему они взяли в руки оружие», — добавила депутат.

Напомним, Савченко 16 апреля после года в СИЗО была отпущена. Тем не менее, депутат остается под следствием за подготовку теракта в Киеве и подготовку к свержению государственного строя. Следующие слушания в суде назначены на 31 мая.

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