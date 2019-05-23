На Львовщине оборвавшийся грузовой лифт раздавил двух людей

Происшествия

Трагедия произошла на Львовщине в среду, 22 мая, в 11:40. Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в селе Бучалы Городокского района в складском помещении частного предприятия грузовой лифт придавил насмерть двух людей. Спасатели провели работы по поднятию лифта и освобождению тел погибших.

По информации ГУ Национальной полиции Львовской области, обстоятельства произошедшего устанавливаются, открыто уголовное производство, ведется следствие, будут проведены экспертизы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Сумах. Там в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором в этот момент находилась коляска с младенцем. Двухмесячный ребенок погиб.

А в Днепре в начале мая в многоэтажке оборвался лифт, в котором находились люди. К счастью, в кабине сработала система защиты. Нужно отметить, что подъемник был капитально отремонтирован в 2018 году, была проведена замена кабины.

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