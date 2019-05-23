Знаменитый голкипер в «серых штанах» завершил свою 26-летнюю карьеру (фото, видео)

Спорт

Бывший голкипер сборной Венгрии 43-летний Габор Кирай, прославившийся на весь футбольный мир своими серыми мешковатыми штанами, объявил о завершении карьеры. Последний сезон знаменитый вратарь провел в родном клубе «Халадаш», сыграв 24 поединка в венгерской лиге.

Габор Кирай и его знаменитые серые штаны

Кроме «Халадаша», Габор Кирай, ставший на Евро-2016 в 40 лет и 74 дня стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы (обошел немца Лотара Маттеуса), выступал в Германии за «Герту» и «Мюнхен 1860», а в Англии — за «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Астон Виллу», «Бернли» и «Фулхэм». За сборную Венгрии голкипер провел рекордные 108 матчей. 15 ноября 2016 года он простился с национальной командой, сыграв первые 29 минут товарищеского поединка со Швецией (0:2).

Кстати, Габору Кираю лишь несколько раз пришлось отказаться от своих штанов. Однажды это случилось в 2005-м, когда голкипер выступал в Англии за «Кристал Пэлас». Тогда футбольные чиновники попросили венгра модернизировать свой гардероб, и Кирай надел стандартные шорты. Но после матча на «Стэмфорд Бридж», когда «Челси» выиграл — 4:1, а сам венгр пропустил один из мячей между ног, Кирай понял, что от судьбы не уйдешь, и с тех пор никогда не изменял избранному имиджу.

Между прочим, голкипер коллекционирует свои штаны. В его музее — и те, в которых он начинал играть в Венгрии, и знаменитые «треники» времен его выступлений за берлинскую «Герту», прославившие Габора на весь мир, и штаны, в которых Кирай выходил на поле, играя за сборную страны. Все они уже изношены, но каждыми Габор гордится.

Кстати, 14-летний сын голкипера Матьяж Кирай в прошлом году начал выступать за юношеские команды «Халадаша». И на матчи мальчишка неизменно выходит в таких же мешковатых штанах, в которых на футбольных полях мира блистал его знаменитый отец.

Кирай-младший имиджу знаменитого отца не изменяет

Видео лучших сэйвов в карьере Габора Кирая

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-футболист «Барселоны» Хави объявил о завершении звездной карьеры.

Фото Getty Images, Instagram

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