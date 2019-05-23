Новые тренды в летнем маникюре: идеи модного дизайна (фото)

Стиль жизни

Лето — пора ярких красок. Они в природе повсюду. Не удивительно, что и женщины одеваются летом ярко. Особое место в женском образе занимает стильный маникюр. Он может быть экстравагантным или, напротив, скромным и неброским. Но в любом случае ухоженные ногти есть ухоженные. На пальце с красивым маникюром любое кольцо — произведение искусства. На красивой руке и браслет, и часы становятся особенными. Красивый декор ногтей и сам сродни украшению. Жаль только, что любой маникюр не долговечен. О новых трендах в ногтевом дизайне «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист Марина Кобганова. Она родом из Кременчуга, уже много лет живет в Израиле. Среди ценителей ее творчества немало известных модниц.

— Этим летом в моде остается втирка, набравшая за последний год бешеную популярность, — говорит Марина Кобганова. — Особое внимание нужно обратить на металлическую втирку, которая придает ногтям изумительный блеск. В тренде и нюдовый маникюр. Он для нежных и скромных персон. В иных ведь случаях яркий дизайн неприемлем, к примеру, согласно рабочему дресс-коду. Очень красив нюд в матовом исполнении с добавлением ультратонких линий белого или черного цвета, аккуратной инкрустацией стразами или добавлением мерцающего глиттера.

— Еще один тренд — геометрия.

— Этот стильный дизайн уже несколько сезонов подряд покоряет сердца модниц всей планеты. Различные фигуры, точки, полоски и тонкие прямые линии — удачный выбор для модного повседневного маникюра.

Различные фигуры, точки, полоски и тонкие прямые линии - удачный выбор для модного повседневного маникюра

Супермодный дизайн — абстракция. Обладательница такого декора вряд ли останется незамеченной, а мастер смело может дать волю своей фантазии, ведь в таком маникюре нет каких-либо канонов. Это дизайн-интрига, который невозможно предугадать! Поэтому, если хотите выделяться из толпы, рискуйте, добавляйте яркие краски и будьте неповторимой.

По словам нейл-стилиста, абстракция – это дизайн-интрига

— Многие модницы выбирают цветочный дизайн.

— Да, этим летом не стоит забывать о ручной росписи — она в моде всегда. Я бы посоветовала обратить внимание на воздушную роспись акварельными красками, которыми возможно выполнить дизайн в разнообразных стилях — от минимализма до живописных рисунков.

— Какая форма ногтей актуальна?

— Выбирать нужно ту форму, которая вам идет. Квадратная хороша для тех, у кого элегантные тонкие пальцы. Если пальцы пухленькие, такая форма ногтей визуально сделает их грубоватыми. Овальные и миндалевидные ногти подойдут практически всем. Длина сейчас приветствуется сдержанная.

— А какие цвета предпочесть?

— Желтый, оранжевый, коралловый, красный. Приветствуются яркие тона. А вот холодные оттенки летом не актуальны. Их время придет осенью и зимой.

Оранжевый цвет – один из фаворитов лета

— Что еще сейчас в антитренде?

— Длинные ногти, форма-стилет, аляповатые рисунки на всех ногтях, неухоженный и и некачественный маникюр.

— В некоторых салонах сейчас уже работают в паре мастер маникюра и нейл-стилист. Это сродни тому, как в парикмахерских в тандеме трудятся колорист и мастер по стрижкам.

— В Израиле, как правило, художник и мастер — это один и тот же человек. Кстати, такое разделение труда — очень интересная идея, так как большинство мастеров не умеют или не хотят рисовать на ногтях.

— Какой маникюр предпочесть девушкам, которые активно занимаются в спортзале?

— Я бы посоветовала максимально короткие ногти — прежде всего, во избежание травм.

— Как дольше сохранить маникюр?

— Ограничьте контакт с бытовой химией, пользуйтесь перчатками. Сковородки нужно чистить специальной губкой, а не ногтями. Ну и, конечно, надо помнить, что покрытие гель-лаком не бетонное. Для того, чтобы руки и ногти были в хорошем состоянии, используйте увлажняющий крем и масло для кутикулы. Очень эффективна парафинотерапия.

Красный цвет в сочетании с геометрическим дизайном смотрится очень эффектно

— Как вы стали нейл-стилистом?

— Во время учебы решила подработать. Но подработка… затянулась. То, чем я занимаюсь, мне нравится. Это творческая работа. Любую идею могу перенести на ноготки. Последние полгода изучаю историю искусств, поэтому часто вдохновляюсь картинами великих художников разных эпох. Очень интересны и работы современных художников. Переносить картины на ногти я стала не так давно, начинала с кубизма и супрематизма — такие работы было не так сложно воспроизвести на ногтях, так как основные элементы в них — геометрические фигуры.

— Как вы создаете на ногтях картины?

— Процесс этот длительный, требующий концентрации, потому что работа очень кропотливая и прорисовка тонкая. На оформление одного ногтя уходит около сорока минут, но в итоге глаза девушек загораются от восторга, а их маникюр с интересом рассматривают везде.

— Как лучше сочетать маникюр и педикюр?

— Любой дизайн прекрасно сочетается с френчем. К примеру, ногти на руках могут быть красными или желтыми, а на ногах — французский маникюр.

Марина Кобганова: «Выбирать нужно ту форму ногтей, которая вам идет»

— Какой дизайн ногтей делает женщину моложе, а какой может зрительно добавить годы?

— К сожалению, маникюр не сделал моложе еще никого. Но нередко встречаю женщин в возрасте с неоновыми салатово-розовыми стилетами космической длины, которые привлекают внимание не только к себе, но и к уже не очень молодым рукам. Поэтому, чем старше женщина, тем сдержаннее и аккуратнее должен быть ее маникюр.

— Марина, как часто вы приезжаете в Украину?

— Каждый год. Очень люблю родной Кременчуг, где выросла, и, конечно же, Киев, где столько достопримечательностей. А какая вкусная украинская кухня!

— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ»?

— Никогда не терять свою изюминку и проживать каждый день, словно маленький праздник.

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Фото из альбома Марины Кобгановой

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