Происшествия

Пока родители спали: в Харькове прохожий спас упавшего с 6 этажа ребенка (фото)

В Харькове с шестого этажа многоэтажки выпал двухлетний ребенок. Малыша, как оказалось, оставили спать в коляске на балконе. Причем, учитывая жару, балконная рама была открыта настежь.

Пока родители спали в комнате, ребенок проснулся, потянулся за игрушкой, подобрался к открытому окну и рухнул вниз. Малыш отделался переломом бедра, сейчас он в больнице, и его состояние врачи оценивают как стабильное.

Как сообщила полиция Харьковской области, ключевую роль в спасении малыша сыграл случайный прохожий — 50-летний местный житель. Мужчина увидел происходящее на балконе и вовремя подхватил падавшего ребенка.

Жизни малыша сейчас ничто не угрожает, но родителям придется отвечать за недосмотр. Статья о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Напомним, это не первый случай, когда дети, оставленные без присмотра, выпадают из окна. Очень часто причиной несчастных случаев становятся антимоскитные сетки, которые недостаточно закреплены на окне, чтобы выдержать вес ребенка и не дать ему выпасть вместе с сеткой наружу.

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