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Шевченко вызвал в сборную Украины форварда «Динамо»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед отборочными матчами Евро-2020 на «Арене Львов» против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня) пополнил список вызванных футболистов еще одной фамилией. Вместо сломавшего два ребра в матче с «Зарей» форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса (хотя во время празднования дончанами чемпионства футболист выглядел довольно бодро) в лагерь «желто-синих» вызван 23-летний нападающий «Динамо» Артем Беседин.
Напомним, что футболист, в активе которого 11 матчей и один гол в футболке сборной Украины, долгое время восстанавливался после тяжелой травмы и только 22 мая впервые в 2019 году вышел в стартовом составе «Динамо» на матч премьер-лиги против «Шахтера».
Что же касается национальной команды, то Беседин последний раз играл за сборную 3 июня прошлого года в товарищеском поединке против Албании (4:1).
Кстати, в составе команды Андрея Шевченко Артем дебютировал именно в матче с сербами в ноябре 2016-го (2:0) в родном Харькове.
Напомню, что легионеры сборной Украины (плюс футболисты «молодежки») приступят к подготовке к предстоящим играм 25 мая в Харькове, а 1 июня (после последнего тура в отечественной премьер-лиге) к ним присоединятся игроки украинских клубов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, у футболиста сборной Украины родился сын.
Фото ffu.ua
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