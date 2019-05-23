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"Финансируйте ТВ и газеты": в Госдуме рассказали, как хотят захватить Украину
Пока США помогает Украине оружием для обороны, в России вспомнили, что у них тоже есть запасы оружия, не менее убийственного. Речь идет о массированной пропаганде через печатные СМИ, телевидение, молодежные программы.
Подробно об этом способе захватить Украину рассказал депутат российской Госдумы Леонид Калашников. Политик признает, что шантажировать украинцев поставками газа больше не актуально — вместо этого России выгоднее вложиться в пропагандистов.
Свои советы российскому правительству Калашников озвучил в эфире РосТВ: «Если они (США) поставили „Джавелины“, мы должны тоже направить „оружие“ украинцам… Финансируйте журналистов, студентов, газеты делайте, телевидение, тарелки всем поставьте — это стоит в тысячи раз дешевле».
Судя по всему, советы Калашникова были услышаны. По оценочным данным, Россия тратит на информационную войну примерно три миллиарда долларов в год. Только на пропагандистский Sputnik, подающий зрителям российскую трактовку важнейших политических событий, выделяется 360 миллионов долларов ежегодно.
Кроме телевидения, российские пропагандисты не менее активны в интернете. Кроме работы российской «фабрики троллей», задействованы методы покупки сторонников на местах. СБУ постоянно вскрывала группы в соцсетях, создаваемые на российские деньги и призывающие то к созданию «народных республик», то к полному свержению власти в Украине.
В последние годы кремлевские агитаторы осмелели настолько, что практические не таясь вербовали в свои ряды украинских блогеров, правозащитников, общественных активистов. Подавалось все это как практикум по ведению пропагандистской работы.
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