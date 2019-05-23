- 16:25 Петиция про "немедленную отставку" Зеленского за сутки набрала голосов даже больше, чем нужно для рассмотрения
- 16:14 Сеть шокировало кишащее червями мясо в николаевском супермаркете
- 16:12 Вышел посмотреть на реку: в Закарпатье ищут школьника, унесеного потоком воды
- 16:02 Ястремская вышла в полуфинал турнира во Франции
- 16:01 "Ажиотаж пропал": Тымчук рассказал о разочаровании "паспортизацией" на оккупированной территории
- 15:58 Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее еврорынка, — эксперт
- 15:49 500 евро штрафа за обнаженный торс: в Черногории для туристов приготовили "сюрприз"
- 15:22 Новое оборудование и приемные отделения: Супрун рассказала, как изменится экстренная медпомощь в Украине
- 15:11 Зеленский впервые публично назвал Россию агрессором: опубликовано видео
- 15:04 Домбровский назвал условие для отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии
Домбровский назвал условие для отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии
Во время проведения Форума по энергетической безопасности Украины председатель Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский сделал заявление о возможном отзыве законопроекта № 10 318 об отсрочке нового рынка электроэнергии при условии, что правительство должно взять ответственность на себя:
«Верховная Рада приняла законопроект о рынке электроэнергии два года назад. В законопроекте четко расписаны обязательства всех органов исполнительной власти и всех ключевых стейкхолдеров с точки зрения того, что нужно было сделать. Сегодня, если правительство или Министерство энергетики готовы взять ответственность и убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля, пожалуйста, они могут сказать: „Друзья, мы уверены, что рынок можно запускать с 1 июля. Берем на себя ответственность“. Мы с Львом Пидлисецким можем и отозвать этот законопроект».
Напомним, 22 мая Кабмин принял все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.
«Речь идет о возложении специальных обязательств на „Энергоатом“, „Укргидроэнерго“ и частично на „Укрэнерго“, о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и так далее», — рассказали в правительстве.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о запуске с 1 июля 2019 нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет ЕС. От своевременного запуска зависит, получит ли страна 500 млн евро макроэкономической помощи от ЕС, а также дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».