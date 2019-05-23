Домбровский назвал условие для отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии

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Во время проведения Форума по энергетической безопасности Украины председатель Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский сделал заявление о возможном отзыве законопроекта № 10 318 об отсрочке нового рынка электроэнергии при условии, что правительство должно взять ответственность на себя:

«Верховная Рада приняла законопроект о рынке электроэнергии два года назад. В законопроекте четко расписаны обязательства всех органов исполнительной власти и всех ключевых стейкхолдеров с точки зрения того, что нужно было сделать. Сегодня, если правительство или Министерство энергетики готовы взять ответственность и убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля, пожалуйста, они могут сказать: „Друзья, мы уверены, что рынок можно запускать с 1 июля. Берем на себя ответственность“. Мы с Львом Пидлисецким можем и отозвать этот законопроект».

Напомним, 22 мая Кабмин принял все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

«Речь идет о возложении специальных обязательств на „Энергоатом“, „Укргидроэнерго“ и частично на „Укрэнерго“, о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и так далее», — рассказали в правительстве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о запуске с 1 июля 2019 нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет ЕС. От своевременного запуска зависит, получит ли страна 500 млн евро макроэкономической помощи от ЕС, а также дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.



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