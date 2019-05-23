«Дивись українське»: назван ТОП-10 победителей конкурса сценаристов «Своє кіно-3» (фото)

Шоу-бизнес

Ассоциация «Сприяння розвитку кінематографу в Україні — дивись українське!» и компания «Вавилон» третий год подряд проводит Всеукраинский конкурс сценариев и сценарных идей «Своє кіно». На днях стала известна первая десятка (ТОП-10) победителей конкурса этого года. Кстати, участвовать в нем мог каждый гражданин Украины, независимо от профессии, социального статуса, места проживания и возраста. Главное — чтобы поданные на конкурс заявки соответствовали заданным темам — «Майбутнє творять люди» и «Моє місто», а также содержали жизнеутверждающие истории.

Как правило, конкурсанты в своих заявках пишут о том, что их волнует, пытаясь разобраться в происходящем с государством, миром и человеком. Поэтому большинство заявок отражают жизнь украинского социума. Если в 2016 году, когда стартовал сценарный конкурс, основной темой работ была война и события на Донбассе, то в текущем бал правила любовь и философия.

Кадр из фильма «Двери» о преодолении обстоятельств. Автор идеи — призер первого конкурса сценариев «Своє кіно» Василина Дротяк

Авторы десяти лучших сценариев получают денежный приз. Их идеи экранизируют профессиональные съемочные группы, а затем в формате трехминутных короткометражных фильмов их увидит зритель украинских кинотеатров в блоке трейлеров перед основным фильмом сеансов. Так, по итогам первого конкурса уже отснято 20 картин, 17 из которых посмотрели более чем полтора миллиона зрителей.

По словам председателя правления Ассоциации «Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!» Андрея Ризоля, данный экспериментальный для украинского кинематографа проект является источником оригинальных сценарных идей. Их реализация позволяет создавать интересный для зрителя киноконтент.

Автор сценария фильма «Клоун» - участник первого конкурса сценаристов Василий Кухар. Он рассказал историю об «эстафете добра», которую молодой полицейский принимает от клоуна-пенсионера и передает добро дальше

Профессиональный уровень конкурса обеспечивает жюри в составе более 50 представителей различных сфер киноиндустрии: режиссеры, актеры, кинокритики, дистрибьюторы, а также представители социально ответственного бизнеса, которые оказывают финансовую поддержку проекту. Генеральным партнером проекта выступает «Райффайзен Банк Аваль», официальным партнером конкурса сценаристов — Благотворительный фонд Игоря Янковского «Инициатива ради будущего». Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

На пресс-конференции по итогам конкурса председатель Госкино Филипп Ильенко поблагодарил всех организаторов и меценатов, которые поддержали проект «Дивись українське», отметив, что это «объединение пассионарных людей, которые видят будущее национального кинематографа, привлечение украинских киноактеров, возможность сценаристам воплотить свои замыслы благодаря известным режиссерам и профессиональным съемочным группам. «Такой подход, позволяющий органично развивать и продвигать украинское кино, я считаю весьма удачным», — заявил Ильенко.

Напомним также, что фильмы проекта «Дивись українське!» можно будет увидеть 25−26 мая в столичном кинотеатре «Киев» в рамках проведения 48-го кинофестиваля «Молодость».

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