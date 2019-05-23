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Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал предложение ряда экспертов о необходимости возложить функцию субсидирования тарифов для населения на энергокомпании. Об этом он заявил, комментируя предложение о возложении функций PSO на частные компании.

«Нет, это неправильно (возлагать субсидирование населения на частные компании. — Авт.), тогда нет смысла вводить рынок. Если нет воли установить экономически обоснованные тарифы, то единственный возможный путь — через „Энергоатом“ при условии неущемления его финансового состояния. Другие компании не должны в этом участвовать, иначе рушится вся логика нового энергорынка», — считает Плачков.

По мнению эксперта, в целом логика перекрестного субсидирования противоречит рыночным отношениям.

«Я вообще отрицательно это оцениваю. Компенсировать тариф для населения компании не должны. Население должно платить по экономически обоснованным тарифам, потому что тарифы на электроэнергию не пересматриваются много лет, необходимо принимать решение делать их экономически обоснованными, и никакой компенсации не должно быть», — заявил Плачков.

Напомним, представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что необходимо возложить обязательства по субсидированию населения на частные энергокомпании. При этом президент Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко назвал такие заявления «популистскими фантазиями». По его словам, существенный рост цены на электроэнергию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года прогнозируется только у двух компаний — «Энергоатома» и «Укргидроэнерго», поэтому решение правительства компенсировать тарифы населению за счет «Энергоатома» будет оптимальным.

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