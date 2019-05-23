"Ажиотаж пропал": Тымчук рассказал о разочаровании "паспортизацией" на оккупированной территории

Украина

На оккупированных территориях среди пенсионеров пропал ажиотаж по поводу получения паспортов России, поскольку они поняли, что российскую пенсию им платить не будут. Ранее сообщалось, что распиаренные паспорта России для украинцев, документы на оформление которых начали принимать у жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, будут «ограниченного действия«

Как сообщает народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, для «чиновников» и боевиков, оформляющих паспорта России, сделали отдельные очереди.

По его словам, несмотря на заявления главарей донецких и луганских боевиков, «паспортизация идёт через пень-колоду. „Обилечивают“, в основном, „госслужащих первого эшелона“ и боевиков, которым уже терять нечего и они на всякий случай готовят себе пути отхода в Россию. Для их удобства созданы отдельные очереди как на получение паспортов РФ, так и „ЛДНР“ (у кого нет), чтобы потом можно было подать уже документы на российский паспорт», — сообщает Дмитрий Тымчук.

По информации «ИС», несмотря на «льготный режим», за месяц в Ростов-на-Дону отправлено чуть более 500 полностью сформированных пакетов документов «первоочередников». «Есть и желающие и не из вышеперечисленных категорий, но их документы пока особо не принимают из-за „первоочередников“. В среде пенсионеров понемногу ажиотаж пропал, когда последние поняли, что российскую пенсию платить не будут, а украинскую (как они говорят, „хорошую“) терять не хочется», — пишет народный депутат Украины в социальных сетях.

Также Дмитрий Тымчук выложил в сеть копии паспортов «госслужащих», оформляющих паспорта России: «главы МИД ДНР» Натальи Никоноровой, «начальника отдела внешнеполитических связей и протокола МИД ДНР» Ирины Беляковой и «заместителя начальника учреждения — начальника отдела интендантского и коммунально-бытового обеспечения Луганского учреждения исполнения наказаний управления исполнения наказаний МВД ЛНР» Вилена Муромцева.

Как сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Торезе и других городах так называемой «ДНР» по непонятным причинам прекратили принимать документы на получение российских паспортов.

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