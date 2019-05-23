Деньги

Как фейк об отъезде миссии МВФ из Украины отразился на курсе доллара и евро

В четверг, 23 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на отметке 26,30 грн, евро — 29,38 грн. За сутки доллар подорожал на 19 копеек, а евро — на 24 копейки.

Многие эксперты связывают курсовой скачок с фейковой информацией о досрочном отъезде из Украины представителей Международного валютного фонда. Напомним, миссия МВФ 21 мая прибыла в Украину, чтобы дать оценку реформам, которые украинское правительство ранее обязалось провести в рамках программы сотрудничества, и решить, выделять ли нашей стране очередной транш кредита на сумму 1,3 млрд грн. Однако 22 мая появилась информация, что миссия МВФ покидает Украину в связи с неопределенной политической ситуацией в стране.

Вскоре эта информация была опровергнута. «Миссия МВФ сейчас находится в Киеве, проводятся консультации, переговоры. Обсуждается экономическая ситуация, которая сложилась сегодня», — заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

Он также заверил, что на следующей неделе миссия МВФ также будет находиться в Украине.

«Нынешняя работа миссии проходит во время переформатирования политической власти в стране, и, конечно, они, на мой взгляд, внимательно изучают как ситуацию в целом, так и кадровые назначения, которые происходят в эти дни. Основные требования, которые касаются Национального банка в рамках новой программы с МВФ, — это, в частности, продолжение последовательной монетарной политики с целью снижения инфляции, сохранение независимости в принятии решений, продолжение политики гибкого валютного курса. По всем указанным параметрам Нацбанк выполняет свои обязательства перед МВФ», — отметил глава НБУ.

Что касается прогнозов, то, по мнению финансового эксперта компании Forex Club Дениса Повторенко, вероятно, в ближайшей перспективе гривня может еще ослабеть, но курс вряд ли опустится ниже уровня 26,4 грн за доллар.

Кстати, на днях Нацбанк ввел новый порядок учета банками информации из кредитного реестра НБУ при расчете размера кредитного риска. В результате тысячам людей, которые имели проблемы с погашением задолженности, теперь будет сложнее получить банковский кредит.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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