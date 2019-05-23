Как не допустить ошибок при ремонте кухни: советы дизайнера (фото)

Стиль жизни

Часто именно летом многие принимаются за ремонт в квартире. Одна из самых проблемных зон — это кухня. Как сделать ее уютной, правильно расставить мебель и технику, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный украинский дизайнер интерьеров Жанна Сабурова.

— Надо оговорить сразу, что замеры кухни лучше доверить профессионалу — дизайнеру или производителю мебели, — рассказала Жанна. — Особенно если речь идет о помещении неправильной формы. Поскольку важно не только сделать точный замер (даже здесь бывают ошибки), но и верно отметить коммуникации: выводы под мойку, вентиляционные отверстия. Если кухня угловая, следует обратить внимание на углы, они могут оказаться не прямыми. Все это поможет избежать ошибок, которые обычно выливаются в дорогостоящие проблемы.

Когда планируете кухню, надо понимать, где у вас будут располагаться холодильник, мойка, плита. И смоделировать так, чтобы вы сначала подходили к холодильнику, потом — к мойке, а затем — к плите. Правда, не всегда получается достигнуть идеального расположения, но эти моменты надо учитывать.

— Многие сомневаются — покупать отдельный или встраиваемый холодильник.

— Как у каждого решения, тут есть свои плюсы и минусы. Недостатки встраиваемых холодильников — их более высокая цена и меньшая вместительность. Встраиваемый холодильник желателен, когда кухня является объединенной зоной с гостиной. Тогда холодильник, закрытый в шкафу, как и вся кухня, имеет менее рабочий вид. В других случаях я бы предпочла все же открытый холодильник. Всегда лучше выглядят холодильники из нержавеющего металла. Они хорошо сочетаются с другой кухонной техникой: плитой, вытяжкой, микроволновкой.

— На что надо ориентироваться, подбирая цвет кухни?

— В последнее время становится все более популярным так называемое открытое пространство, когда кухня объединяется с гостиной. Это диктует и свои правила дизайна. В таких общих пространствах кухонную часть можно отделить распашными прозрачными дверями. Но, как правило, чем менее заметны кухонные шкафы, которые буквально «растворяются» в зоне гостиной, тем лучше. С учетом этого оттенок кухни должен совпадать с цветом стен. Тогда весь ее объем будет выглядеть гармонично. По этой же причине лучше делать верхние кухонные шкафы до потолка.

— А если потолки очень высокие?

— Тогда должен идти еще ряд шкафов. Или, чтобы убрать «пустоту», можно сделать гипсокартонный короб, в который хорошо спрятать и трубу от вытяжки.

— Если квартира не позволяет объединить пространство и кухня все же отдельная?

— Тогда можно подбирать дизайн на свой вкус. Но в этом случае надо помнить базовые вещи: стоит следовать цветовой гамме, которая доминирует в вашей квартире. Кухня не должна выпадать из общего стиля жилья.

— Что касается напольного покрытия, дерево или плитка?

— Однозначного ответа здесь нет. Если кухня отдельная, то предпочтительна плитка. Если же объединенная с гостиной, то, чтобы не было разрыва общего восприятия комнаты, не надо бояться стелить в этой зоне дерево. Скажем, в американских домах очень редко кладут на пол в кухне плитку. В крайнем случае, если боитесь испортить деревянный пол, можно вдоль рабочей зоны постелить красивую дорожку. Иногда допускается сочетание дерева и плитки. Но в этом случае правильно подобрать два вида покрытия сможет только специалист, потому что такой вариант имеет массу нюансов — от цвета до фактуры используемых материалов.

— Как определить правильную высоту столешницы в рабочей зоне?

— Для людей среднего роста и выше, высота столешницы 90 сантиметров — это норма. У меня была клиентка, которая меняла мебель на кухне из-за того, что ей при готовке приходилось каждый раз становиться на каблуки. Так что, если человек не очень высокий, то лучше делать от 80 до 90 сантиметров. Кстати, важно и расстояние между столешницей и навесными шкафами. Обычно это 55−60 сантиметров. Но, если есть такая возможность и это не нарушает общую картину на кухне, можно делать и 50 сантиметров.

— Каким должен быть кухонный «фартук» — участок между столешницей и навесными шкафами?

— Сейчас часто «фартуки» закрывают не всю высоту этой зоны, а лишь 10−20 сантиметров. Остальное оставляют под закраску или кирпич. Но с практической точки зрения «фартук» из кафеля — это надежно.

— Нижние шкафы кухни должны быть распашными или выдвижными?

— Распашные на порядок дешевле. Но пользоваться ими, постоянно заглядывая, что находится в глубине, совершенно неудобно. Поэтому лучше нижние шкафы делать выдвижными. Что касается верхних, то возникает вопрос: глухие или застекленные? Со стеклом они выглядят, конечно, красиво и воздушно. Но надо продумывать, что будет размещено на полках. Разноцветная и разнокалиберная посуда будет смотреться неопрятно. Особенно, если речь идет о кухне, совмещенной с гостиной.

— Какой должна быть столешница рабочей зоны?

— Закругленные столешницы сейчас немодны. Гораздо лучше выглядят прямоугольной формы.

— Насколько важно правильное освещение в кухне?

— Это один из главных вопросов. Когда мы готовим, особенно хорошо должна быть освещена столешница. Важны и потолочные лампы, направленные на рабочую зону. И обязательно освещение, которое устанавливается на дно подвесных шкафов.

Напомним, ранее Жанна Сабурова открыла «ФАКТАМ» тайны уютной квартиры.

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