Я против законопроекта о переносе запуска энергорынка, — Артур Мартовицкий

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Артур Мартовицкий, член Комитета ВР во вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, раскритиковал инициативу ряда своих коллег по комитету о переносе запуска нового рынка электроэнергии на три месяца. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Законопроект № 10 318 о переносе сроков введения нового рынка электроэнергии, зарегистрированный моими коллегами по парламентскому комитету Домбровским и Пидлесецким, я не поддерживаю. И вот почему: формально законопроект предлагает перенести введение рынка на три месяца (с 1 июля на 1 октября), но на практике ведет к полному отказу от энергетической реформы, согласованной с западными партнерами. Ведь, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Подобное мы уже проходили с аналогичным законом, принятым еще в 2013 году», — пишет Мартовицкий.

По словам члена комитета ВР, заявление авторов законопроекта о якобы сложившейся негативной ситуации с отставкой правительства, роспуском Верховной Рады, внеочередными парламентскими выборами и т. д. полностью противоречит самой идее нового рынка электроэнергии, «который должен освободить энергетиков от бремени подобных политических «условий».

«К энергетике пора прекратить относиться, как к феодальному наделу, которым может распоряжаться, как заблагорассудится, любой пришедший к власти чиновник. Нужно понять главное: энергореформа в целом и конкурентный рынок электроэнергии, как ее важный элемент, нужны не западным партнерам, не Евросоюзу или МВФ. Они, прежде всего, нужны Украине, которая нуждается в цивилизованном рынке, сильной энергетике и больших инвестициях. И политические обстоятельства — это отнюдь не те факторы, которые должны заставить страну отказаться от выбранного пути модернизации по европейскому образцу», — подчеркнул Мартовицкий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский сделал заявление о возможном отзыве законопроекта № 10 318 об отсрочке нового рынка электроэнергии при условии, что правительство возьмет ответственность на себя.

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