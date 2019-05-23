Кендалл Дженнер рассталась со своим бойфрендом-баскетболистом (фото)

Стиль жизни

В четверг, 23 мая, самая высокооплачиваемая модель в мире Кендалл Дженнер появилась в Каннах. 23-летняя американка поселилась в отеле Eden Roc Hotel. Днем ее видели возле бассейна. Кендалл в оригинальном бикини загорала на шезлонге. Компанию ей составил ее старый приятель, манекенщик Лука Саббат.

В среду, 22 мая, американский сайт Page Six сообщил, что мисс Дженнер таки рассталась со своим бойфрендом, известным баскетболистом Беном Симмонсом. Их роман начался в марте 2018 года, но парочка долгое время успешно скрывала свои романтические отношения. Только в конце прошлого года Кендалл стала регулярно появляться на играх клуба «Филадельфия Севенти Сиксерс», за который выступает 22-летний Бен Симмонс. Папарацци несколько раз фотографировали супермодель и спортсмена вместе, но на официальных мероприятиях влюбленные так ни разу и не появились вместе.

Лишь совсем недавно Кендалл в интервью призналась, что действительно встречается с Беном, но молодой человек пока не сделал ей официальное предложение.

Читайте в «ФАКТАХ»: Меня с детства окружают женщины. Даже мой отец стал женщиной, — Кендалл Дженнер

А 12 мая филадельфийский клуб с треском вылетел из плей-офф чемпионата НБА. Расстроенные болельщики обвинили в неудаче Симмонса, который последнее время играет крайне неудачно. В соцсетях поднялась волна буллинга, направленного против… Кендалл Дженнер! Хейтеры требовали, чтобы Бен немедленно порвал с ней, потому что это она довела его до такого состояния. Авторы этих постов утверждали, что представительница клана Кардашьян-Дженнер выносит баскетболисту мозг каждый день, склоняя его к женитьбе.

Уже 14 мая Кендалл прилетела в Париж. Западные СМИ предположили, что она просто сбежала от буллинга. Теперь появилась и другая версия. Вдруг вспомнили, что Дженнер была в начале мая на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. Симмонс, конечно, с нею не пошел. В результате на вечеринке после официального мероприятия к Кендалл подкатил ее бывший бойфренд, популярный певец Гарри Стайлз. Они весело провели время и ушли только под утро, причем бывший участник группы One Direction галантно проводил Кендалл. Вполне возможно, что это не понравилось Бену.

И вот мисс Дженнер прилетела в Канны, город, который можно считать лучшим местом на нашей планете для того, чтобы развеяться и поднять себе настроение. Особенно, когда там проходит ежегодный кинофестиваль, где можно встретить своих старых друзей.

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