Появился официальный трейлер нового "Терминатора": Шварценеггер с нами (видео)

Шоу-бизнес

В четверг, 23 мая, студия Paramount Pictures представила официальный трейлер нового фантастического боевика «Терминатор: Фатум». Выход фильма в американский прокат запланирован на 1 ноября 2019 года. Бюджет картины с учетом рекламы оценивается в 200 миллионов долларов.

Снял фильм режиссер Тим Миллер, громко заявивший о себе три года назад фильмом «Дэдпул». Легендарный Джеймс Камерон выступил сопродюсером и одним из авторов сценария. Поэтому неудивительно, что сюжет картины непосредственно связан с «Терминатором 2», который Камерон снял в 1991 году. Вторая часть под названием «Судный день» заработала в мировом прокате 523,7 миллиона долларов.

Главные роли в «Фатуме» снова исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Гамильтон. Арни сыграл киборга, а Линда — Сару Коннор, одного из культовых персонажей мирового кинематографа. События происходят спустя примерно 20 лет после тех, чтобы были показаны в «Судном дне». Также в картине сыграли Маккензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049») и колумбийская актриса Наталия Рейес.

«Фатум» — шестой фильм франшизы «Терминатор». Первая часть вышла в прокат в 1984 году. Ее снял Джеймс Камерон. Он же написал сценарий. Фильм имел огромный успех и сделал Шварценеггера звездой боевиков. Кассовые сборы составили 78,3 миллиона долларов, что тогда считалось очень большой суммой. Достаточно сказать, что фильм со всеми его спецэффектами обошелся всего в 6,4 миллиона долларов.

«Терминатор 2: Судный день» зрители увидели в 1991 году. Камерону удалось заложить в эту картину очень глубокие идеи. Фильм стал культовым.

«Терминатор 3: Восстание машин» появился в 2003 году. Камерон к этой картине не имел никакого отношения, поэтому многие фанаты франшизы отказываются даже говорить о ней, хотя Шварценеггер сыграл в ней главную роль. Фильм собрал в прокате 433,4 миллиона долларов.

«Терминатор: Спасение» вышел в 2009 году. Его снял американский режиссер Макджи. Шварценеггер в это время был губернатором Калифорнии и в кино не снимался. Пришлось обходиться без него. Акцент был сделан на Джона Конноре, сыне Сары Коннор. Его роль сыграл Кристиан Бейл. В ближайшие дни читайте в «ФАКТАХ» эксклюзивное интервью с этим известным актером. Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов, а собрал он 371,4 миллиона долларов, что по голливудским меркам равносильно провалу в прокате. Фильм считается успешным только в том случае, если кассовые сборы не менее чем в два раза превышают затраты на съемки и рекламу.

В 2015 году все же вышла пятая часть — «Терминатор: Генезис». К любимой роли вернулся Шварценеггер. Главную женскую роль в фильме исполнила звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк. Снял картину режиссер Алан Тейлор. При затратах в размере 158 миллионов долларов сборы в кинотеатрах принесли 440,6 миллиона долларов. Этот успех привлек внимание Камерона. Культовый режиссер решил вернуться к франшизе. И уже в конце осени мы увидим, что из этого получилось.

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