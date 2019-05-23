Спорт

Канада на ЧМ по хоккею спаслась от поражения в матче со Швейцарией за 0,4 (!) секунды до сирены (видео)

В четверг, 23 мая, на 83-м по счету чемпионате мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице определились первые полуфиналисты.

¼ финала

Россия — США — 4:3 (Гусев, 2, Сергачев, 16, Капризов, 42, Григоренко, 48 — Шей, 23, Ханифин, 46, Дебринкэт, 58).

Пятикратные чемпионы мира россияне в матче с обладателями «бронзы» прошлогоднего первенства американцами на Зимнем стадионе Ондрея Непелы в Братиславе не стали откладывать дело в долгий ящик и вышли вперед уже на 68-й секунде встречи, а до первого перерыва удвоили преимущество в счете.

Во второй и третьей 20-минутках сборная США забросила три шайбы, но в итоге Овечкин и компания пусть и не без труда довели дело до победы, отпраздновав восьмой подряд успех на турнире.

Канада — Швейцария — 3:2 в овертайме (Стоун, 26, 64, Сиверсон, 60 — Андригетто, 19, Хишир, 40).

Самая титулованная команда в истории мировых первенств сборная Канады (26 чемпионских титулов!), оставшаяся на прошлом ЧМ без медалей, едва не повторила свой «подвиг» и в Словакии.

Родоначальники хоккея после двух периодов уступали действующим вице-чемпионам мира швейцарцам с разницей в одну шайбу, и на то, чтобы спастись, у команды Алена Виньо был целый третий период. Но «кленовые листья» хорошенько потрепали нервы своим болельщикам, сравняв счет на последней секунде основного времени (за 0,4 секунды до сирены!) и вырвав путевку в полуфинал в овертайме.

Добавим, что швейцарцы свою вторую шайбу забросили за 3,8 секунды до окончания второго периода.

Видео спасительной шайбы канадцев на последней секунде третьего периода.

Еще в двух четвертьфинальных матчах ЧМ-2019 вечером 23 мая сыграют: Финляндия — Швеция и Чехия — Германия.

В списке лучших бомбардиров ЧМ-2019 по системе «гол + пас» с 17 очками (5 шайб, 12 передач) по-прежнему лидирует швед Вильям Нюландер. У россиян Никиты Кучерова (6+10) и Никиты Гусева (4+11) — 16 и 15 очков соответственно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия выиграла все матчи в группе мирового первенства.

Фото IIHF



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