«Динамо» — «Львов»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины

Спорт

В субботу, 25 мая, стартует программа предпоследнего, 31-го, тура чемпионата Украины по футболу. В турнире команд, борющихся за «выживание», все три матча, как того требует регламент, начнутся в одно и то же время.

И если «Ворскла» и «Десна» уже гарантировали себе место в премьер-лиге на следующий сезон, то «Олимпик», «Карпаты», «Арсенал-Киев» и «Черноморец» все еще рискуют понизиться в классе (дончане, правда, уже избежали прямого вылета).

Напомним, что 12-я команда по итогам сезона вылетит из премьер-лиги напрямую, а 10-я и 11-я проведут переходные матчи со вторым и третьим клубами первой лиги.

В топ-шестерке, матчи которой состоятся в воскресенье, 26 мая, практически все ясно. Осталось только определить, кто — «Заря» или Мариуполь" - финиширует на четвертом месте, которое дает право стартовать в третьем отборочном раунде Лиги Европы (пятая итоговая позиция — пропуск во второй этап квалификации еврокубка).

К слову, в поединке «Динамо» — «Львов», который может посетить кандидат на пост нового наставника киевлян (поговаривают, экс-наставник сборной Польши Адам Навалка), «бело-синие» не смогут рассчитывать на 12 (!) футболистов: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Беньямин Вербич, Виталий Буяльский и Фран Соль травмированы, Виктор Цыганков, Артем Шабанов, и Александр Андриевский дисквалифицированы, а Денис Попов, Георгий Цитаишвили и Владислав Супряга в составе сборной Украины U20 отправились на чемпионат мира в Польшу.

Чемпионат Украины. 31-й тур

25 мая (суббота)

«Десна» — «Арсенал-Киев» 17:00 «Футбол 1»

«Ворскла» — «Черноморец» 17:00 «Футбол 2»

«Карпаты» — «Олимпик» 17:00 ZIK

26 мая (воскресенье)

«Динамо» — «Львов» 17:00 «2+2»

«Шахтер» — «Мариуполь» 17:00 «Футбол 1»

«Заря» — «Александрия» 19:30 УНИАН

Положение команд:

1—6-е места

1. «Шахтер» — 77 очков;

2. «Динамо» — 66;

3. «Александрия» — 49;

4. «Мариуполь» — 40;

5. «Заря» — 40;

6. «Львов» — 34;

7—12-е места

7. «Ворскла» — 41;

8. «Десна» — 38;

9. «Олимпик» — 32;

10. «Карпаты» — 29;

11. «Арсенал-Киев» — 26;

12. «Черноморец» — 25.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» и Динамо" в матче с двумя удалениями сыграли вничью.

Фото ФК «Динамо»



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