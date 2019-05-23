Мир

В Индии завершились парламентские выборы, в которых проголосовали более 550 миллионов человек

В четверг, 23 мая, в Индии стали известны предварительные итоги парламентских выборов. Голосование шло на протяжении шести недель, поскольку около 900 миллионов граждан в этой стране с населением 1,4 миллиарда человек обладают правом избирать и быть избранным. Как уже сообщали «ФАКТЫ», это были самые масштабные демократические выборы в современной истории. Государство выделило на их организацию и проведение не менее 7 миллиардов долларов. В итоге своим избирательным правом воспользовались более 550 миллионов человек. Это почти 7 процентов всего населения нашей планеты.

По предварительным данным, победу одержала правящая индуистская националистическая партия «Бхаратия Джаната Парти» во главе с действующим премьер-министром Нарендрой Моди (на фото в заголовке). Он наверняка сохранит за собой этот пост, поскольку его партия должна получить 350 из 543 мест в нижней палате парламента. Соратники Моди усилили свое присутствие в законодательном органе. В парламенте предыдущего созыва у них было 282 мандата.

А вот партия «Индийский национальный конгресс» эти выборы безусловно проиграла. Внук Индиры Ганди Рахул Ганди построил свою избирательную кампанию на резкой критике Моди, но не смог предложить гражданам страны ничего конкретного. В итоге партия показала худший за всю свою историю результат — менее 20 процентов голосов.

Критиковать Моди был за что. Его часто называют индийским Трампом. Он проводит политику индуистского национализма и ущемляет интересы мусульманского меньшинства в стране. При этом постоянно говорит о сильной военной и экономической державе, которую он намерен создать за время своего правления. Внешним врагом Моди называет соседний Пакистан и обещает его полностью изолировать. На руку премьеру сыграло резкое обострение обстановки в Кашмире, где в результате теракта погибли 46 индийских военнослужащих.

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