- 23:52 Сериал с Зеленским заблокировали в РФ
- 23:36 В Индии завершились парламентские выборы, в которых проголосовали более 550 миллионов человек
- 23:35 Финляндия не пустила действующих чемпионов мира в полуфинал ЧМ по хоккею
- 23:20 Журналисты узнали о тайных встречах Коломойского с Тимошенко и Аваковым
- 23:14 Бунт патриарха: Филарет назвал три условия Константинополя, которые он не будет выполнять
- 23:06 Тренды выпускного наряда: советы дизайнеров
- 22:44 В аэропорту Львова аварийно сел неисправный турецкий "Боинг", — СМИ
- 22:33 Дейенерис и прокуроры: Матиос показал свою работу в ролике из "Игры престолов"
- 22:20 Партия Смешко выступает за выборы по пропорциональной системе с открытыми списками
- 21:53 "Укрзалізниця" сделала подарок украинским велосипедистам
В Индии завершились парламентские выборы, в которых проголосовали более 550 миллионов человек
В четверг, 23 мая, в Индии стали известны предварительные итоги парламентских выборов. Голосование шло на протяжении шести недель, поскольку около 900 миллионов граждан в этой стране с населением 1,4 миллиарда человек обладают правом избирать и быть избранным. Как уже сообщали «ФАКТЫ», это были самые масштабные демократические выборы в современной истории. Государство выделило на их организацию и проведение не менее 7 миллиардов долларов. В итоге своим избирательным правом воспользовались более 550 миллионов человек. Это почти 7 процентов всего населения нашей планеты.
По предварительным данным, победу одержала правящая индуистская националистическая партия «Бхаратия Джаната Парти» во главе с действующим премьер-министром Нарендрой Моди (на фото в заголовке). Он наверняка сохранит за собой этот пост, поскольку его партия должна получить 350 из 543 мест в нижней палате парламента. Соратники Моди усилили свое присутствие в законодательном органе. В парламенте предыдущего созыва у них было 282 мандата.
А вот партия «Индийский национальный конгресс» эти выборы безусловно проиграла. Внук Индиры Ганди Рахул Ганди построил свою избирательную кампанию на резкой критике Моди, но не смог предложить гражданам страны ничего конкретного. В итоге партия показала худший за всю свою историю результат — менее 20 процентов голосов.
Критиковать Моди был за что. Его часто называют индийским Трампом. Он проводит политику индуистского национализма и ущемляет интересы мусульманского меньшинства в стране. При этом постоянно говорит о сильной военной и экономической державе, которую он намерен создать за время своего правления. Внешним врагом Моди называет соседний Пакистан и обещает его полностью изолировать. На руку премьеру сыграло резкое обострение обстановки в Кашмире, где в результате теракта погибли 46 индийских военнослужащих.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...