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Сериал с Зеленским заблокировали в РФ
Сериал «Слуга народа», где главную роль сыграл президент Владимир Зеленский, с 22 мая в России стало невозможно посмотреть на YouTube. Это сделано по просьбе правообладателя, передает BBC.
Доступ к сериалу с Владимиром Зеленским заблокировали 22 мая. На запрос агентства Интерфакс о причинах блокировки серила в России компания «Квартал 95», выступающая правообладателем сериала, не ответила.
Отмечается, что сериал стал не доступен не только в России — его нельзя посмотреть и в Британии. Это временная мера, сообщил газете «Ведомости» digital-директор студии Сергей Пушкин.
«Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится», — сказал он. Какие именно юридические вопросы нужно урегулировать, он не уточнил.
Как известно, сериал «Слуга народ» стал одним из самых успешных на украинском телевидении. В Украине его посмотрели более 20 миллионов зрителей, а на канале «Квартала 95» в YouTube — 98 миллионов человек. Права на его трансляцию купила компания Netflix.
Премьера сериала состоялась в ноябре 2015 года. По сюжету школьный учитель истории Василий Голобородько неожиданно для себя становится президентом Украины. На протяжении двух сезонов он пытается бороться с коррупцией и олигархами.
Третий сезон «Слуги народа» вышел 27 марта на телеканале «1+1», контролируемом бизнесменом Игорем Коломойским. По мнению многих зрителей, из комедийного он превратился в агитационный.
Согласно сюжету, преподаватель университета в 2049 году рассказывает о том, как президент Голобородько оказался в СИЗО, смог выйти на свободу и объединить распавшуюся на множество княжеств Украину.
Издание отмечает, что на этой неделе состоялась инаугурация Зеленского. Он пришел на нее в Верховную раду пешком, приветствуя собравшихся в парке у парламента сторонников. Эти кадры напомнили многим сериал «Слуга народа».
После инаугурации бывший главный герой сериала объявил о роспуске Рады и сделал первые назначения. Администрацию президента, в частности, возглавил его советник по юридическим вопросам Андрей Богдан, который в свое время был советником Коломойского.
Также сообщалось о том, что в Болгарии пророссийская партия Възраждане («Возрождение») накануне выборов в Европарламент использовала в своем агитационном ролике кадры из сериала «Слуга народа», на которых шоумен, а ныне действующий президент Украины Зеленский расстреливает нардепов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина считает, что сериал «Слуга народа» дал Зеленскому не больше восьми процентов симпатиков в победе.
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