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Британский дипломат потроллила Зеленского за "старушку Британию"
Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф ответила картинкой на ремарку президента Украины Владимира Зеленского, которая прозвучала во время его выступления на IT-конференции iForum.
Тогда Зеленский назвал Великобританию «старушкой». На форуме Владимир Зеленский говорил почти все время на русском языке. И во время своей речи сказал, что «стapушкa Бpитaния» совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля.
Стоит отметить, что под постом посла Великобритании пользователи сети в комментариях основном извинялись за такое выражение украинского президента.
«Мои извинения за нашего президента», — написала одна из пользователей.
«Прошу прощения от имени сознательных украинцев, которые не голосовали за него», — добавил другой пользователь.
«Нам действительно очень жаль за нашего президента», — добавил третий.
«Зеленский может уйти из 95 квартала, а 95й квартал из Зеленского — нет», — метко подметил еще один.
Как писали «ФАКТЫ», на этом же форуме Зеленский впервые публично назвал Россию агрессором.
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