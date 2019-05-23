Британский дипломат потроллила Зеленского за "старушку Британию"

Политика

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф ответила картинкой на ремарку президента Украины Владимира Зеленского, которая прозвучала во время его выступления на IT-конференции iForum.

Тогда Зеленский назвал Великобританию «старушкой». На форуме Владимир Зеленский говорил почти все время на русском языке. И во время своей речи сказал, что «стapушкa Бpитaния» совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля.

Стоит отметить, что под постом посла Великобритании пользователи сети в комментариях основном извинялись за такое выражение украинского президента.

«Мои извинения за нашего президента», — написала одна из пользователей.

«Прошу прощения от имени сознательных украинцев, которые не голосовали за него», — добавил другой пользователь.

«Нам действительно очень жаль за нашего президента», — добавил третий.

«Зеленский может уйти из 95 квартала, а 95й квартал из Зеленского — нет», — метко подметил еще один.

Как писали «ФАКТЫ», на этом же форуме Зеленский впервые публично назвал Россию агрессором.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter