Интерпол вырвал 50 детей из рук педофилов

Мир

В четверг, 23 мая, Интерпол сообщил о полном разгроме преступной сети педофилов, которая действовала в даркнете — теневом сегменте интернета. У сети было почти 63 тысячи подписчиков в 60 странах мира. Этих людей продолжают проверять. Жертвами педофилов стали более 100 детей. Младшему ребенку было всего 15 месяцев от роду. Полиции удалось спасти 50 детей.

Сеть организовал житель Таиланда Монтри Салангам (на фото в заголовке во время ареста). У него было несколько ближайших помощников, которые занимались как съемками порно с детьми, так и распространением видео, сделанных самим Салангамом.

Монтри был арестован в начале 2018 года. В суде удалось доказать, что этот негодяй заманивал к себе домой детей, обещая им бесплатную еду, возможность поиграть в футбол или посидеть за компьютером. Затем он насиловал их, снимая происходящее на видео. Среди жертв Салангама оказался даже его племянник. В июне 2018 года Монтри приговорили к 146 годам тюремного заключения.

Его показания помогли Интерполу установить тех, кто наиболее активно помогал в организации сети. Ее вторым администратором оказался житель Австралии Руеха Токпутца. Он также был арестован и уже получил срок — 45 лет за решеткой. 31-летний Токпутца сознался в 50 случаях изнасилования несовершеннолетних. Его жертвами стал 11 детей. Свои преступления он совершил в период с 2011 по 2018 год включительно. Суд над ним завершился неделю назад 17 мая.

Еще один помощник Салангама — учитель начальной школы. Он получил 36 лет тюрьмы. Всего были арестованы девять человек. Ожидается, что в ближайшее время аресты продолжатся.

Двухлетняя операция Интерпола получила название «Черный ремешок». Представитель полицейской организации Юрген Шток назвал разгром сети педофилов «мощным сигналом» всем, кто распространяет детское порно в сети. «Даркнет вас не спасет. Мы видим вас, и вы будете привлечены к ответу», — заявил он.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве был арестован 42-летний мужчина, снимавший детское порно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter