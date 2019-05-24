«Достала Рашка»: отравленный «Новичком» Скрипаль ожил и вышел на связь

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Ставший жертвой отравления «Новичком» Сергей Скрипаль жив: отравленный в Солсбери экс-полковник ГРУ позвонил своей племяннице Виктории Скрипаль. Первый разговор состоялся 4 апреля, пишет МК.

9 мая Скрипаль оставил на телефоне племянницы два голосовых сообщения. По словам Виктории, Скрипаль спрашивал разрешения на звонок у англоязычного мужчины.

В беседе с родственницей экс-полковник сообщил, что у него стоит стома (отверстие в горле, куда вставляется трубка). И заявил: «Достала меня ваша Рашка».

Виктория Скрипаль передала в редакцию «МК» запись звонка своего дяди и передала нам подробности разговора с ним. Племянница уверена, что с ней говорил именно Сергей Скрипаль.

«Первый раз он позвонил 4 апреля. Это как было в два часа дня. Сначала я даже самого звонка не услышала. Я увидела, что на телефоне был звонок из Великобритании, и я начала писать SMS: „Мы в больнице, перезвоните позже“. И пока я писала эту SMS, пошел второй звонок. С разницей где-то в минуту-две», — рассказывает Виктория.

Также Скприпаль добавил «достала меня эта ваша Рашка, у нас все хорошо, все замечательно. Давай решать так: вы сами по себе, мы сами по себе. И почему ты решила, что Юля хочет вернуться в Россию?»

Издание напоминает, что после загадочного отравления Сергея Викторовича и его дочери Юлии в марте прошлого года в английском Солсбери не было никаких доказательств того, что перебежчик вообще жив. Теперь доказательства получены.

Ранее Виктория рассказывала журналистам, что, по ее сведениям, и Сергей, и Юлия находятся на территории Великобритании, но их постоянно перевозят с место на место и прячут, заметая все следы перемещений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по информации британских СМИ, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в начале года находился под пристальным медицинским наблюдением. Врачи заявили, что здоровье 67-летнего пострадавшего ухудшилось, и, скорее всего, Скрипаль еще долго будет ощущать последствия отравления.

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