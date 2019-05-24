Редчайший черный носорог родился в Чикаго (необычное видео)

Мир

В расположенном в Чикаго (США) зоопарке Lincoln Park Zoo случилось радостное событие: 20 мая у 13-летней самки черного носорога (лат. Diceros bicornis) по кличке Капуки (Kapuki) на свет появился малыш. Об этом пишет National Geographic.

Первые 48 часов с момента рождения — самые критичные для черных носорогов, но новый малыш успешно пережил их. Его пол до сих пор не известен: ветеринары не тревожат мать и детеныша, контролируя ситуацию при помощи веб-камеры.

Рождение редкого малыша в зоопарке будет способствовать вкладу в восстановление вида, признанного исчезающим.

Отцом новорожденного является самец по кличке Маку (Maku). Это давний партнер Капуки. Пара была подобрана на основе генетического и других анализов, которые специалисты проводят для животных, чьи виды оказались на грани исчезновения, и рекомендации оказались верными: в 2013 году Маку и Капуки уже произвели на свет своего первого детеныша, получившего кличку Король (King).

В зоопарке к беременности черных носорогов подходят с большой ответственностью: как только был установлен факт беременности, рацион Капуки был пополнен ее любимой пищей — яблоками и сеном, чтобы будущая мать получила максимум витаминов. Беременность у этих животных длится 15 месяцев, и все это время Капуки была окружена вниманием и поддержкой.

Издание напоминает, что название «чёрный» — условное и случайное; к цвету кожи животного оно отношения не имеет. В действительности черный, как и белый носороги, окрашены в зависимости от цвета грунта, на котором они живут. В середине XIX столетия черный носорог был широко распространен в африканских саваннах. В 1970 году в Африке насчитывалось около 65 тысяч особей, но теперь, по данным за 2016 год, на планете осталось не более 5500 черных носорогов. Наиболее сильное сокращение популяции из-за браконьерства и отсутствия мер по борьбе с этим явлением произошло в период 1970—1992 годы: тогда погибло 96% уникальных африканских животных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», умершей в 2016 году в Киевском зоопарке самой старой носорожихе в Европе по человеческим меркам было более 100 лет.

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