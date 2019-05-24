Ассанжа по новым обвинениям могут упечь в тюрьму на 180 лет

Мир

В четверг, 24 мая, стало известно о том, что Министерство юстиции США выдвинуло против скандально известного австралийского журналиста Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений. Ранее американские власти обвиняли основателя сайта Wikileaks только по одному пункту — сговор с бывшим аналитиком разведки США Брэдли Мэннингом (после смены пола Челси Мэннинг) с целью взлома компьютерной сети Пентагона и получения доступа к секретной информации. Теперь Ассанжа обвиняют также и в незаконном получении и публикации информации, обнародование которой поставила под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов.

Представитель Минюста США заявил, что по каждому из 18 пунктов журналисту грозит до 10 лет тюремного заключения в случае признания судом его вины. Следовательно, Ассанжа могут отправить за решетку на срок до 180 лет!

Вместе с тем включение в список обвинений пункта о публикации секретных документов дает адвокатам журналиста апеллировать к поправке к конституции США, гарантирующей свободу слова. Она была принята в 1971 году после решения Верховного суда США по делу федерального правительства против газеты New York Times. СМИ получили возможность беспрепятственно публиковать сведения, официально отнесенные к государственной тайне, ссылаясь на свое конституционное право. Ассанж считает Wikileaks средством массовой информации. Такой же точки зрения придерживались юристы президента Барака Обамы, когда решили ограничиться только одним обвинением против австралийского журналиста. Они пришли к выводу, что в суде будет практически невозможно доказать, что Wikileaks не относится к СМИ, следовательно, дело вообще может развалиться.

В администрации Дональда Трампа решили иначе. И теперь Ассанж оказался под угрозой сесть в тюрьму до конца жизни. Но для этого нужно еще, чтобы он оказался в США.

Напомним, пока Джулиан отбывает наказание в Великобритании. После громкого ареста на территории посольства Эквадора в Лондоне британский суд признал журналиста виновным в нарушении условий освобождения под залог. Это преступление Ассанж совершил в конце 2010 года.

Эта история стоит того, чтобы снова коротко ее повторить. Сайт Wikileaks опубликовал сотни тысяч секретных документов Пентагона и Государственного департамента США. В том числе имена секретных агентов, работавших за рубежом. Эти документы Ассанж получил от Мэннинга. Бывшего аналитика посадили в тюрьму. Обама помиловал его своим последним президентским указом. Находясь в заключении Брэдли получил разрешение сменить пол и превратился в Челси. С приходом к власти Трампа у Челси Мэннинг снова начались серьезные проблемы. Ее арестовывают, держат какое-то время за решеткой, отпускают и снова арестовывают. Таким способом на Мэннинг пытаются оказать психологическое давление с тем, что она дала показания против Ассанжа.

Джулиана американцам заполучить пока не удается. В 2010 году журналист находился в Лондоне, когда шведская прокуратур выдала международный ордер на его арест. Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальном домогательстве две женщины. Швеция потребовала экстрадиции подозреваемого. Джулиан заявил, что невиновен. Он настаивал на том, что истории с изнасилованиями выдуманы для того, чтобы британские власти выдали его шведским властям, а те, в свою очередь, экстрадируют его в США, где ему якобы грозит смертная казнь.

1 декабря 2010 года Ассанж был арестован британской полицией на основании шведского ордера. Через четыре дня его освободили под залог. Находясь под подпиской о невыезде, Джулиан не явился на очередное заседание суда. Вместо этого он укрылся в посольстве Эквадора, попросив предоставить ему политическое убежище.

Ассанж провел в здании посольства без малого семь лет. За это время шведская прокуратура закрыла дело против него, но британская полиция заявила, что все равно арестует журналиста, как только он покинет территорию дипмиссии.

11 апреля 2019 года власти Эквадора лишили Ассанжа убежища. Он был арестован британской полицией прямо на территории посольства. Британский суд приговорил его к тюремному заключению сроком на 50 недель за нарушение условий освобождения под залог.

Одновременно с этим активизировались шведские власти. Прокуратура возобновила расследование по делу об изнасиловании. Вполне вероятно, что Швеция снова потребует экстрадировать Ассанжа, как только он отсидит свой срок в британской тюрьме. И тогда журналиста могут таки передать американским властям.

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