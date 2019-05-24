- 9:03 В Харькове мужчина ударил по лицу дедушку, который играл на аккордеоне возле выхода из метро
- 8:54 Канада на ЧМ по хоккею спаслась от поражения в матче со Швейцарией за 0,4 (!) секунды до сирены
- 8:48 Девочке с 14 пальцами на руках врачи удалили лишние
- 8:42 «Мне грозили отрубить пальцы»: в Киеве супружеская пара похитила мужчину, чтобы завладеть его квартирой
- 8:39 «Динамо» — «Львов»: где смотреть онлайн матчи 31-го тура чемпионата Украины
- 8:28 Ученые определили самый «успешный» цвет одежды, в котором нужно приходить на собеседование
- 8:25 Свадьба Потапа и Насти Каменских: кто из звезд засветился на торжестве
- 8:15 Потап и Настя Каменских спели на собственной свадьбе, вызвав восторг публики
- 8:03 Испортили ребенку выпускной: в Каменском разгорелся скандал из-за "сладкого стола" в школе
- 7:49 Украина — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Ученые определили самый «успешный» цвет одежды, в котором нужно приходить на собеседование
Результаты нового исследования показали, что цвет одежды, которую вы выбираете, может иметь большое влияние на исход некоторых важных событий — в том числе способен помочь пройти собеседование при приеме на работу. И цвет при этом, как оказалось, даже важнее фасона одежды.
Как пишет издание The Mirror, самым «успешным» цветом для собеседования, а также для важных деловых встреч и презентаций, является черный. Такого мнения придерживаются 43% британцев, принявших участие в исследовании.
В черном цвете также рекомендуется приходить на первое свидание мужчинам. В то же время для женщин, ищущих любовь, больше подходит красный.
Для тренажерного зала годится синий, который мотивирует людей заниматься физическими упражнениями. А одежда серебристого цвета — лучший выбор для тех, кто хочет весело провести время.
42% людей признали, что судят о людях по цвету их одежды. Так, белый почти четверть из них воспринимают, как надменность и претенциозность, а одетых в розовое мужчин большинство считает более уверенными в себе.
«Целый спектр психологических, культурных и исторических причин ответственны за то, как мы реагируем на определенные цвета. К примеру, по всему миру красный имеет тенденцию ассоциироваться с сильными эмоциями — такими, как гнев и страсть. Это легко понять, так как красный — цвет крови, что имеет явную ассоциацию с гневом и насилием, и люди также краснеют, когда испытывают волнение или злость… С помощью одежды и аксессуаров, которые мы выбираем, мы можем использовать цвет для общения без слов,.К примеру, если кто-то одевается очень ярко, на каком-то уровне мы осознаем, что он хочет, чтобы его заметили», — говорит психолог Бекки Спелман, принимавшая участие в исследовании.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что назван цвет, который станет самым модным в будущем году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?