Ученые определили самый «успешный» цвет одежды, в котором нужно приходить на собеседование

Стиль жизни

Результаты нового исследования показали, что цвет одежды, которую вы выбираете, может иметь большое влияние на исход некоторых важных событий — в том числе способен помочь пройти собеседование при приеме на работу. И цвет при этом, как оказалось, даже важнее фасона одежды.

Как пишет издание The Mirror, самым «успешным» цветом для собеседования, а также для важных деловых встреч и презентаций, является черный. Такого мнения придерживаются 43% британцев, принявших участие в исследовании.

В черном цвете также рекомендуется приходить на первое свидание мужчинам. В то же время для женщин, ищущих любовь, больше подходит красный.

Для тренажерного зала годится синий, который мотивирует людей заниматься физическими упражнениями. А одежда серебристого цвета — лучший выбор для тех, кто хочет весело провести время.

42% людей признали, что судят о людях по цвету их одежды. Так, белый почти четверть из них воспринимают, как надменность и претенциозность, а одетых в розовое мужчин большинство считает более уверенными в себе.

«Целый спектр психологических, культурных и исторических причин ответственны за то, как мы реагируем на определенные цвета. К примеру, по всему миру красный имеет тенденцию ассоциироваться с сильными эмоциями — такими, как гнев и страсть. Это легко понять, так как красный — цвет крови, что имеет явную ассоциацию с гневом и насилием, и люди также краснеют, когда испытывают волнение или злость… С помощью одежды и аксессуаров, которые мы выбираем, мы можем использовать цвет для общения без слов,.К примеру, если кто-то одевается очень ярко, на каком-то уровне мы осознаем, что он хочет, чтобы его заметили», — говорит психолог Бекки Спелман, принимавшая участие в исследовании.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что назван цвет, который станет самым модным в будущем году.

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