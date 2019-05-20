24 мая 2019

Наша улица Зверинецкая на столичном Печерске место удивительное. Аккуратные частные усадьбы, соседствующие с помпезными резиденциями зарубежных послов, утопают в цветении чудом сохранившихся фруктовых садов. Близость Ботанического сада и историческая уникальность местности, намоленной веками находившимися тут обитателями подземных монашеских пещер, делают нашу улицу уникальной, неповторимой. Если в Киеве есть место, которое можно сравнить с раем на земле, то оно обозначено указателями улицы Зверинецкой. Не случайно, наверное, даже штаб новоизбранного президента решили по соседству разместить.

Кстати, о соседстве. И о соседях. В минувшие выходные в Киеве впервые отмечали праздник добрососедства, посвящённый идее объединения людей, живущих в одном доме, на одной улице, в одном районе. Даже показательное мероприятие по дружному благоустройству заброшенного сквера показали по всем каналам телевидения. Хорошее, наверное, дело возродили, нужное нынешнему поколению и почти неведомое ему.

В связи с этим вспомнил нашу коммунальную квартиру на киевской улице Саксаганского, в трёх комнатах которой одновременно проживали 13 человек! На один, извините за выражение, унитаз, на один умывальник и на одну газовую плиту. Тут готовился борщ и тут же кипятилось постельное белье, бегали маленькие дети и громко стонали доживавшие свой век старики. Мы не проводили тогда дни добрососедства. У нас добрососедской была вся наша непростая жизнь, в которой и горести, и радости мы часто делили поровну, потому что так легче было выживать всем. Именно из той шумной коммуналки вышли на свет Божий два маленьких мечтателя — ваш покорный слуга, мечтавший стать журналистом, и толстенький, забавный и необыкновенно талантливый Толя Дяченко, мечтавший стать известным артистом и ставший им. И слишком рано ушедший из жизни, заснув на мгновение за рулем любимой машины…

Раньше говорили, что соседи порой бывают ближе родственников. Так оно часто и происходит. Ведь судьба степень родства нередко формирует по-своему. И, наверное, это правильно.

Представляя сегодня вашему вниманию потрясающе красивую композицию из нашей фарфоровой коллекции, хочу рассказать короткую притчу. Не новую, но весьма, на мой взгляд, поучительную. Построил один человек себе дом по соседству с мелким и завистливым главой большого семейства. Чего только не вытворял этот завистник, чтобы насолить новому соседу, чего только не придумывал, дабы хоть как-то его обидеть. Дошло до того, что как-то утром поставил перед соседской дверью ведро, доверху наполненное помоями, и, уходя, нажал кнопку входного звонка, предвкушая удовольствие от содеянного.

Вышел к калитке новый сосед, увидел этот мерзкий «подарок». Не удивился. Просто очистил ведро от нечистот, помыл его до блеска, насыпал в него красные яблоки нового урожая — и отнёс своему доброжелателю. В ответ на удивленный взгляд мужика, которого от неожиданности едва «кондрашка» не хватила, тихо сказал:

- Кто чем богат, тем и делится…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…