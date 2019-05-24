Шоу-бизнес

«Я не был к этому готов»: неожиданный финал «Холостяка» (фото)

В пятницу, 24 мая, состоится финал девятого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ). (Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о признаниях и откровениях полуфинала девятого сезона.) Съемки пройдут в Италии. Именно там состоятся два решающих свидания Холостяка — с Лилей и Дашей. Только одной из них достанется кольцо и слова любви.

Лиле Никита предложит отправиться на вулкан, а Даше — использовать оставшиеся задания скретч-карты, которую девушка вручила ему при знакомстве. На последней встрече с Холостяком участницы намерены раскрыть душу и приложить максимум усилий, чтобы получить заветное кольцо в финале. Но последняя возможность побыть вместе превратится в бесконечное выяснение отношений.

— Я злюсь на тебя, — заявила Даша Никите уже при встрече. — Буду говорить тебе все, что у меня накопилось в душе.

— Я не был к этому готов, — признался Никита.

Вопрос Никиты о совместном будущем не на шутку испугает девушку.

Лиля окажется перед лицом своего самого большого страха, о котором Никита даже не догадывался.

— У меня была злость на себя, потому что я понимала, что все порчу с первых же минут свидания, — говорит Лиля.

Но настоящим чувствам никакие ссоры не помешают. Страсть в конце концов победит, и герои уже не в силах будут противостоять взаимному притяжению.

— Для всей команды проекта финал — самый волнительный момент, — призналась «ФАКТАМ» руководитель реалити Антонина Чернооченко. - Мы переживаем вместе с Холостяком и участницами, каждый раз испытывая эти чувства по-новому. Но самые интересные подробности можно будет узнать уже через неделю после финала. Именно тогда состоится ток-шоу, в котором станет понятно, как развивались отношения пары после окончания проекта.

Напомним, что в полуфинале проект покинула София. Это произошло после ее знакомства с родителями Никиты Добрынина. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» София призналась, что по-настоящему влюбилась в Холостяка.

«ФАКТЫ» также рассказывали, что в ходе самого драматического выпуска «Холостяка», десятого, открылись семейные тайны и были сделаны неожиданные признания.

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