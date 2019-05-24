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Викторию Нуланд не пустили в Россию: она в черном списке Кремля
В четверг, 23 мая, стало известно о том, что российские власти не пустили в страну Викторию Нуланд, бывшего помощника государственного секретаря США. Она намеревалась принять участие в закрытой международной конференции в Москве. Двухдневное мероприятие, которое завершилось 21 мая, было организовано Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса.
Нуланд отказали в визе по той причине, что она внесена в список лиц, которым запрещен въезд в России. Об этом официально заявил представитель МИД РФ, отвечая на вопрос российских журналистов. «Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки», — цитирует Интерфакс ответ министерства.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков более подробно объяснил отказ в визе. У себя в Twitter он написал: «Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес РФ. В мае она выступала в Конгрессе с призывом ужесточить санкции против России. Таким образом, закономерно, что она попала под ответные меры. А чего она ждала?»
Российский черный список никогда не публиковался. Касается он граждан США. Был введен в ответ на санкционные списки, утвержденные Вашингтоном. Американцы узнают о том, что стали не въездными только после подачи заявления о предоставлении визы.
Виктория Нуланд была помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в период с 2013 по 2016 год включительно. Она активно занималась ситуацией на востоке Украины и участвовала в переговорах с помощником президента России Владиславом Сурковым. В конце 2013 года угощала печеньем протестующих на Майдане в Киеве. В Москве последний раз была в декабре 2015 года — сопровождала приехавшего в Россию госсекретаря США Джона Керри. Вместе с американским послом Джоном Теффтом они прогулялись по Арбату и купили сувениры.
В мае 2019 года на слушаниях в Конгрессе США Нуланд предложила подготовить новые санкции против России и назначить в администрации президента США специального человека, который будет координировать политику Белого дома в области кибербезопасности. СМИ тут же написали, что Нуланд предложила ввести должность «киберцаря».
В ноябре 2016 года российские власти отказали в визе бывшему послу США в России Майклу Макфолу. Его фамилия также оказалась в черном списке.
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