- 10:59 Оптические иллюзии на грани волшебства: венесуэлец снимает удивительные видео, используя спецэффекты
- 10:57 Зама Садового во Львове облили краской
- 10:52 Богдан о Медведчуке: мы не рассматриваем его в качестве переговорщика
- 10:49 Украина — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 10:37 Референдум недопустим: Тимошенко выступила против инициативы команды Зеленского
- 10:20 Покупка ДТЭК «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго» не снизит конкуренцию, – эксперт
- 10:16 Серена Уильямс замечена в Париже в инвалидном кресле: Свитолина начнет «Ролан Гаррос» матчем с ее сестрой
- 10:15 Коломойский озвучил новые планы по ПриватБанку
- 10:10 Дожди и даже грозы: синоптики озвучили свежий прогноз погоды на выходные
- 10:06 У Зеленского отреагировали на петицию за отставку президента
Оптические иллюзии на грани волшебства: венесуэлец снимает удивительные видео, используя спецэффекты
Уроженец Венесуэлы Кевин Люстгартен, который ныне проживает в американском городе Бостон, покорил интернет своими удивительными видео. Зрители ломают головы над тем, как ему это удается. Забавные оптические иллюзии, как пишет Daily Mail, достигаются с помощью компьютерных спецэффектов. И фантазия парня, поистине, неистощима.
«Секрет создания таких видео — наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать. Нужно смотреть на вещи и находить способ сделать их необычными», — рассказал Кевин в одном из своих интервью.
Видеоклипы Люстгартена, которые он регулярно размещает в соцсетях, мгновенно становятся вирусными. Ему прочат большое будущее в шоу-бизнесе.
Лучше, однако, один раз посмотреть, чем сто раз услышать.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сеть выложили «сатанинское» видео: зрителям становится плохо, но они не понимают почему.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?