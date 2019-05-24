Оптические иллюзии на грани волшебства: венесуэлец снимает удивительные видео, используя спецэффекты

Мир

Уроженец Венесуэлы Кевин Люстгартен, который ныне проживает в американском городе Бостон, покорил интернет своими удивительными видео. Зрители ломают головы над тем, как ему это удается. Забавные оптические иллюзии, как пишет Daily Mail, достигаются с помощью компьютерных спецэффектов. И фантазия парня, поистине, неистощима.

«Секрет создания таких видео — наблюдать, наблюдать и еще раз наблюдать. Нужно смотреть на вещи и находить способ сделать их необычными», — рассказал Кевин в одном из своих интервью.

Видеоклипы Люстгартена, которые он регулярно размещает в соцсетях, мгновенно становятся вирусными. Ему прочат большое будущее в шоу-бизнесе.

Лучше, однако, один раз посмотреть, чем сто раз услышать.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сеть выложили «сатанинское» видео: зрителям становится плохо, но они не понимают почему.





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