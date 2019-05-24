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Спорт

Не сидится дома: 71-летний чемпион мира Липпи снова возглавил национальную сборную

11:42 24 мая 2019 115
Марчелло Липпи
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый итальянец 71-летний Марчелло Липпи, под руководством которого команда Италии в 2006 году стала чемпионом мира, похоже, передумал уходить на пенсию и во второй раз стал главным тренером сборной Китая.

Как известно, специалист, получавший 23 млн евро в год, покинул Поднебесную в январе 2019-го после поражения в четвертьфинале Кубка Азии, передав бразды правления сборной своему ученику Фабио Каннаваро. Правда, под руководством обладателя «Золотого мяча"-2006 китайцы провели всего два матча, проиграв Таиланду и Узбекистану. После этого Каннаваро решил сосредоточиться на работе в клубе «Гуанчжоу Эвергранд», а боссы китайского футбола снова пошли на поклон к Липпи. И. похоже, не с пустыми руками.

Отметим, что Марчелло Липпи — один из самых титулованных футбольных специалистов мира. В его тренерском активе, кроме «золота» ЧМ-2006, числятся пять титулов чемпиона Италии, один Кубок и четыре Суперкубка этой страны. Также Липпи выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат (трижды) и Кубок Китая, Азиатскую Лигу чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый высокооплачиваемый тренер мира стал безработным.

Фото Getty Images

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