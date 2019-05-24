В России в конце мая выпал снег: появились яркие фото

Мир

В России в последнюю декаду мая на полуостров Ямал и республику Коми обрушились сильные снегопады. Снег продолжает идти. В некоторых местах высота покрова достигает нескольких десятков сантиметров. В поселках и на открытой местности снега больше. Там его постоянно убирают, но зима не хочет отступать.

Все службы переведены в режим повышенной готовности. Фото опубликовано на странице «ЛентаЧ» в Facebook.

Пользователи соцсети пишут, что это обычное явление для этих мест. Кто-то иронизирует, кто-то сравнивает, как в известном сериале, борьбу темных и белых сил, отмечая, что белые в этот раз победили.

«Ну хоть где-то белые ходоки победили».

«Ничего себе, как москвичи удалились этому обычному для этих мест явлению».

«Прохлада майского утра».



Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из Карпат, где в начале мая выпал снег. А также писали об аномальной апрельской погоде в Крыму, часть которого также была белой от снега.

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