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- 12:32 В России купили права на "Слугу народа"
В России купили права на "Слугу народа"
После президентских выборов в Украине в соседней России резко возрос интерес к известному сериалу «Слуга народа», который с 22 мая стал недоступен российским зрителям на официальном канале на YouTube.
Как сообщает «Дождь», ІТ-компания «Яндекс» купила эксклюзивные права на показ в РФ «Слуги народа». Увидеть все серии можно по подписке на сервисе «Кинопоиск», принадлежащем «Яндексу».
По мнению аналитиков компании, зрители ставили ему довольно высокие оценки — 7,9 баллов из 10.
Как известно, сериал «Слуга народа» стал одним из самых успешных на украинском телевидении. В Украине его посмотрели более 20 миллионов зрителей, а на канале «Квартала 95» в YouTube — 98 миллионов человек. Права на его трансляцию ранее купила компания Netflix.
Напомним, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина считает, что сериал «Слуга народа» дал Зеленскому не больше восьми процентов симпатиков в победе на президентских выборах.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!