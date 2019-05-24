В России купили права на "Слугу народа"

Мир

После президентских выборов в Украине в соседней России резко возрос интерес к известному сериалу «Слуга народа», который с 22 мая стал недоступен российским зрителям на официальном канале на YouTube.

Как сообщает «Дождь», ІТ-компания «Яндекс» купила эксклюзивные права на показ в РФ «Слуги народа». Увидеть все серии можно по подписке на сервисе «Кинопоиск», принадлежащем «Яндексу».

По мнению аналитиков компании, зрители ставили ему довольно высокие оценки — 7,9 баллов из 10.

Как известно, сериал «Слуга народа» стал одним из самых успешных на украинском телевидении. В Украине его посмотрели более 20 миллионов зрителей, а на канале «Квартала 95» в YouTube — 98 миллионов человек. Права на его трансляцию ранее купила компания Netflix.

Напомним, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина считает, что сериал «Слуга народа» дал Зеленскому не больше восьми процентов симпатиков в победе на президентских выборах.

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