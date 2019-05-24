Российские выпускники устроили в школе БДСМ-флешмоб: в сеть попали фото и видео

Мир

Во Владивостоке (Россия) одиннадцатиклассники перед последним звонком на дне самоуправления устроили флешмоб в БДСМ-костюмах.

На кадрах — фотография школьницы в полицейской форме в окружении мальчиков-зайчиков с заклеенными скотчем сосками, а также ролики с танцами у входа в школу и в актовом зале, где один из молодых людей распылил огнетушитель.

Ресурс VL.ru, отмечает, что такое поведение выпускников стало неожиданностью для для администрации школы. Шоу, которое устроил выпускной класс «Б», продолжалось две минуты. По словам директора школы, никто просто не успел их остановить.

После этого в школу № 74 пришла полицейская проверка.

С девочкой, надевшей полицейскую форму, уже успели побеседовать. По словам школьницы, он не думала и не понимала, что «делает что-то плохое». С остальными участниками скандального флешмоба учителя и директор также планируют побеседовать.

Полиция Владивостока проводит проверку по факту видеоролика. Личности школьников и их родителей уже установлены.

«Форму сотрудницы правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. В ходе проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством», — отметили в пресс-службе.

Скорее всего, молодые люди пытались копировать артистов, которые выступают в подобных образах на сцене. Напомним, на «Евровидении-2019» выступила исландская группа Hatari. Артисты поразили публику эксцентричными образами в стиле БДСМ. Коллектив уже успели окрестить смесью Rammstein и MARUV из-за провокационного БДСМ-перформанса и надрывистого голоса. В сети также бурно обсуждали вызывающий наряд певицы Тамты из Кипра, которая своим выступлением открывала первый полуфинал «Евровидения — 2019». В начале номера она предстала в латексных чулках-сапогах и блестящей косухе. А в середине песни Тамта скинула куртку и осталась лишь в полупрозрачном боди с ремнями в BDSM-стиле.

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