Стали известны итоги заседания Синода ПЦУ

Общество

В пятницу, 24 мая, на заседании Синода Православной церкви Украины не удалось преодолеть противоречия между главой ПЦУ митрополитом Епифанием и почетным патриархом Филаретом, который настаивает на существовании Киевского патриархата и обвиняет Епифания в несоблюдении договоренностей, принятых перед Объединительным собором в декабре 2018 года.

После заседания Синода ПЦУ митрополит ПЦУ Епифаний сообщил, что почетный патриарх Филарет 15 декабря единственный не подписал устав, который приняли во время Объединительного собора.

«Синодом было засвидетельствовано, что в своей дальнейшей жизни и деятельности Украинская поместная православная церковь будет руководствоваться священным писанием и принятым 15 декабря 2019 года уставом в стенах Софии Киевской. Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом», — заявил Епифаний.

По его словам, во время сегодняшнего заседания Синода стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в Православной Церкви Украины и заявления, которые звучали в течение последних двух недель. Однако патриарх Филарет не отказался от мысли восстановить Киевский патриархат.

«В определенной степени мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался на своем», — добавил Епифаний.

Журналист «Радио Свобода» Евгений Солонына в своем Twitter опубликовал текст решения Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Всеукраинском православном соборе предстоятелем Православной церкви Украины подавляющим большинством голосов был избран митрополит Епифаний. 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил ему Томос об автокефалии ПЦУ.

Как сообщали «ФАКТЫ», патриарх Филарет не смог смириться с изменениями в церкви и решил восстановить УПЦ Киевского патриархата, которая влилась в ПЦУ. Для этого он приглашал церковных чиновников на так называемую братскую беседу, чтобы обсудить перспективы восстановления Киевского патриархата, который бы Филарет предпочел сам возглавить. Посылал приглашение Епифанию, давал интервью в СМИ, где говорил о якобы несоблюдении договоренностей, которые давались ему перед Объединительным собором.

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