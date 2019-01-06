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Православной церкви Украины вручили Томос (фото, видео)
Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриархата. Исторический документ был вручен Вселенским патриархом Варфоломеем предстоятелю ПЦУ, митрополиту Епифанию в Стамбуле.
Церемония состоялась во время литургии в патриаршем храме Святого Георгия в воскресенье. Богослужение проводили совместно патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний. В храме присутствовал президент Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и члены украинской делегации. В ходе богослужения патриарх Варфоломей передал митрополиту Епифанию также жезл митрополита.
«Как после темноты ночной снова восходит солнце, так и в настоящее время древняя несправедливость благодаря мудрости вашей всехсвятости и священного синода матери-церкви устранена, а справедливость восстановлена… При поддержке украинского государства и нашего президента разделение устранены, а единение восстановлено», — сказал во время церемонии Епифаний.
Отныне Православная церковь в Украине является равноправной автокефальной церковью среди других поместных автокефальных церквей Вселенского православия. Она теперь является единственной канонически легальной православной церковью в Украине.
Момент передачи Томоса митрополиту Епифанию
Все остальные православные церкви на территории Украины (в том числе УПЦ МП) после официального вручения Томоса становятся неканоническими с точки зрения святых церковных канонов. Исключение составляют храмы, которые будут находится в ведении экзархата Вселенского патриархата в Украине. Связано это с тем, что Константинопольская церковь является Церковью-Матерью для Украины. На данный момент в церковной юрисдикции Вселенского патриарха находится лишь Андреевская церковь в Киеве, где священнослужители Вселенского престола уже начали проводить службы.
Как писали «ФАКТЫ», 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви Украины. Это событие стало поистине историческим, так как украинцы ждали его столетия.
Фото facebook.com/oleksandr.drabinko
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