Ротань объявил состав сборной Украины на мемориал Лобановского

Спорт

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань (на фото) обнародовал состав «желто-синих» для участия в турнире памяти легендарного тренера Валерия Лобановского, который пройдет 3—5 июня в Киеве.

В этом году, кроме нашей «молодежки», за победу в мемориале сразятся сборные Кипра, Болгарии и Израиля. Подопечные Ротаня, которым в сентябре предстоит старт в отборочном турнире молодежного Евро-2021, в полуфинале сыграют с киприотами. Матчи с участием «желто-синих» пройдут на НСК «Олимпийский», а два других поединка — на стадионе имени Виктора Банникова.

Список 22 футболистов сборной Украины выглядит так: вратари — Анатолий Трубин («Шахтер»), Олег Белик («Александрия»), Андрей Кожухар («Черноморец»); защитники — Евгений Чеберко («Заря»), Владислав Бабогло, Тимур Стецков (оба — «Александрия»), Алексей Быков («Мариуполь»), Орест Лебеденко («Луго», Испания), Богдан Милованов («Спортинг», Португалия); полузащитники — Дмитрий Крыськив, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов (все — «Шахтер»), Богдан Билошевский, Ахмед Алибеков, Евгений Смирный (все — «Динамо»), Артем Козак («Арсенал-Киев»), Максим Лунев, Богдан Леднев (оба — «Заря»), Александр Назаренко («Днепр-1»); нападающие — Евгений Исаенко, Назарий Русин (оба — «Динамо»), Владислав Вакула («Мариуполь»).

Фамилии еще трех футболистов, которые будут довызваны в «молодежку», тренерский штаб назовет перед началом сбора, который начнется 31 мая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко вызвал в национальную сборную Украины форварда «Динамо».

Фото ffu.ua



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