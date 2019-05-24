Не реагировали на крики пассажиров: в России произошло новое ЧП с Sukhoi Superjet

Украина

В России самолет Sukhoi Superjet «Аэрофлота» приземлился в аэропорту Ижевска с поврежденным рулем высоты и двигателем из-за оставленного в нише шасси троса заземления. Напомним, что 5 мая в загоревшемся в «Шереметьево» самолете погиб 41 человек.

Об этом на своей страничке в социальных сетях пишет журналист Аркадий Бабченко. «В „Шереметьево“ произошло очередное ЧП с „Суперджетом“ „Аэрофлота“. Сегодня утром при подготовке к вылету борта Москва — Ижевск кто-то забыл отцепить трос заземления. Это такой специальный провод с зажимом: он закрепляется с одной стороны в специальном месте на самолёте, а с другой — на заземляющем штыре на земле. Трос нужен, чтобы удалить статическое электричество, которое самолёт накапливает в полёте при трении о воздух», — пишет журналист и добавляет, что этот самый трос убрали в нишу для шасси.

По его информации, когда на подлете к Ижевску пилоты раскрыли шасси, трос заземления размотался и стал биться о фюзеляж. Пассажиры услышали сильный стук и пожаловались бортпроводникам. Пилоты совершили посадку, и уже на земле выяснилось, что у самолета шесть пробоин в руле высоты, повреждены панель и силовая установка самолета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после трагедии 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево», несколько рейсов, выполнявшихся компанией «Аэрофлот» на самолетах Sukhoi Superjet 100, были задержаны или отменены.

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