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Дочь Путина защитила кандидатскую диссертацию: в сети показали видео

19:12 24 мая 2019 79
Катерина Тихонова
Инф. «ФАКТОВ»

Глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова, которую называют младшей дочерью президента России Владимира Путина, защитила кандидатскую диссертацию в области физико-математических наук по теме «Математические задачи коррекции активности вестибулярных механорецепторов». Напомним, по данным СМИ, у Путина в начале мая родились сыновья-близнецы от его любовницы Алины Кабаевой.

За присуждение Тихоновой кандидатской степени члены диссертационного совета проголосовали единогласно.

В сети появился короткий ролик с триумфального для Тихоновой заседания.

По данным российских СМИ, научным руководителем Тихоновой был сам ректор МГУ Виктор Садовничий.

Напомним, в начале декабря 2018 года телеканал «Россия» впервые рассказал зрителям о негосударственном институте развития «Иннопрактика» и о его руководителе. Тогда в соцсетях решили, что таким образом Кремль запустил операцию «Преемница».

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